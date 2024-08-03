Selami Şahin'in Çeşme'deki tavla keyfi

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Selami Şahin, uzun bir aradan sonra yeniden kameralara yansıdı. 75 yaşındaki sanatçı, önceki gün Çeşme'de görüntülendi.

Selami Şahin'in Çeşme'deki tavla keyfi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-08-2024 09:32

"Gitme Sana Muhtacım", "Özledim Her Şeyini" ve "Seninle Başım Dertte" gibi unutulmaz hitlere imza atan Şahin, Çeşme'deki yazlıklarında tatil yapıyor. İki aydır Çeşme'de dinlenen sanatçı, oğlu Emirhan’ın da ortaklarından olduğu kafenin sahibi Sertaç Zenger ile tavla oynarken görüntülendi.

Yarım saat süren tavla mücadelesinde genç rakibini 2-0 mağlup eden Şahin, ustalığını bir kez daha gösterdi. Keyifli anlar yaşayan Selami Şahin, yaz tatilinin tadını çıkarırken tavla oyunundaki yeteneğiyle de dikkat çekti.

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