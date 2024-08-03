Selami Şahin'in Çeşme'deki tavla keyfi

"Gitme Sana Muhtacım", "Özledim Her Şeyini" ve "Seninle Başım Dertte" gibi unutulmaz hitlere imza atan Şahin, Çeşme'deki yazlıklarında tatil yapıyor. İki aydır Çeşme'de dinlenen sanatçı, oğlu Emirhan’ın da ortaklarından olduğu kafenin sahibi Sertaç Zenger ile tavla oynarken görüntülendi.

Yarım saat süren tavla mücadelesinde genç rakibini 2-0 mağlup eden Şahin, ustalığını bir kez daha gösterdi. Keyifli anlar yaşayan Selami Şahin, yaz tatilinin tadını çıkarırken tavla oyunundaki yeteneğiyle de dikkat çekti.