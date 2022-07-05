Seksten sonra üzgün hissetmek normal mi?

Postkoital disfori yani cinsel kimlik bozukluğu; seksten sonra hem erkekleri hem de kadınları üzgün, kızgın ve endişeli hissettirebiliyor. Postkoital disfori; insanları seksten sonra depresif ve endişeli hissettiren yaygın ancak çok az araştırılmış bir sendrom olarak biliniyor.
KADIN
Yayın Tarihi : 05-07-2022 09:55
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Hürriyet Mahmure'de yer alan habere göre; 2015'te 230 kadın üzerinde yapılan araştırma, yüzde 46'sının en az hayatları boyunca bir kere seksten sonra üzgün hissettiğini ortaya koydu.
Bu araştırmaya katılan cinsel olarak aktif genç kadınların neredeyse yarısının, seksin kendisi harika olsa ve hatta seks sadece mastürbasyon olsa bile, seks sonrası melankolik, endişeli, kızgın, depresif veya agresif hissettikleri anlamına geliyor.
Araştırma sonunda insanların bu duyguyu "öfke veya utanç deneyimi" ve "benlik kaybı" olarak tanımladığını söyledi.
New York Times'da postkoital disforiyle ilgili bir haberde alıntılanan 20 yaşındaki bir erkek, deneyimini "Yaklaşık bir gün boyunca kelimenin tam anlamıyla sancılı ve depresif" olarak nitelendirdi.