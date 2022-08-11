Seksendört'ten sevindiren haber!

Pandemi'nin hemen öncesinde solo projelerini gerçekleştirmek üzere 3 yıllık bir ara veren grup, gitarda Arif Erdem Ocak, bas gitarda İsmail Okan Özen, davulda Serter Karadeniz ve vokalde Tuna Velibaşoğlu'nun bulunduğu ilk kadronun tekrar bir araya gelmesi ile sevenlerine büyük bir sevinç yaşattı.



Özlenen şarkılarıyla konserlere hızlıca dönmeyi planlayan grup, bir yandan da kayıtları yurt dışında gerçekleşen üç yeni şarkı hazırlıyor.



Türkiye'nin en iyi performans gruplarından biri olarak görülen Seksendört, sosyal medya hesaplarından duyurdukları geri dönüşlerini büyük bir konserle kutlamayı planlıyor.