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Gecce Magazin Haberleri

Seksendört'ten sevindiren haber!

Türk rock müziğine damgasını vuran efsane grup Seksendört, 3 yıllık bir aranın ardından kuruluş kadrosu ile tekrar bir araya geliyor. Seksendört çok yakında yayımlayacakları 3 yeni şarkının yanısıra Eylül sonunda dönüşlerini kutlayacakları büyük bir konserin de müjdesini verdi.

Seksendört'ten sevindiren haber!
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 11-08-2022 14:21

Pandemi'nin hemen öncesinde solo projelerini gerçekleştirmek üzere 3 yıllık bir ara veren grup, gitarda Arif Erdem Ocak, bas gitarda İsmail Okan Özen, davulda Serter Karadeniz ve vokalde Tuna Velibaşoğlu'nun bulunduğu ilk kadronun tekrar bir araya gelmesi ile sevenlerine büyük bir sevinç yaşattı.


Özlenen şarkılarıyla konserlere hızlıca dönmeyi planlayan grup, bir yandan da kayıtları yurt dışında gerçekleşen üç yeni şarkı hazırlıyor.

Türkiye'nin en iyi performans gruplarından biri olarak görülen Seksendört, sosyal medya hesaplarından duyurdukları geri dönüşlerini büyük bir  konserle kutlamayı planlıyor.

 

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