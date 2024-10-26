Şehrazat dizisinden ilk görüntüler paylaşıldı

OGM Pictures imzası taşıyan ve Star TV ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizi Şehrazat için okuma provası yapıldı. Yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı’nın üstlendiği, senaryosunu Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay’ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda, sektördeki birçok başarılı ismin yer alması büyük ilgi uyandırdı. Başrollerini İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas ve Aytaç Şaşmaz’ın paylaştığı diziye Burcu Cavrar, Mehmet Çevik, Ayşegül Ünsal, Şehsuvar Aktaş, Özlem Tokaslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Yağmur Özbasmacı, Gökhan Bekletenler, Zeynep Dreyfi Zuhri, Batuhan Bayar, Sami Aksu ve Tamer Levent gibi usta oyuncular eşlik ediyor.





Şehrazat dizisi, izleyiciyi İstanbul’da geçen ve imkânsız bir aşk hikâyesine sürükleyecek. Tıp fakültesinde okuyan umut dolu bir genç kadın olan Şehrazat, sevgilisi Ferhat’la birlikte mutlu bir gelecek hayali kurarken, Ferhat’ın haksız yere idam cezasına çarptırılmasıyla hayatı altüst olur. Sevgilisini darağacından kurtarmak isteyen Şehrazat, çareyi karanlık nüfuzuyla bilinen Büyükbey’den yardım istemekte bulur. Ancak, Büyükbey’in iyilikleri karşılıksız değildir. Büyükbey’in mutsuz bir evlilik sürdüren kızı Şirin ve yeğeni Kubat’ın hayatını değiştirmek için kurduğu plan, herkesin kaderini derinden etkileyecek.





Star TV ekranlarında yakında izleyiciyle buluşacak olan Şehrazat, çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla sezonun iddialı yapımları arasında yerini almaya hazırlanıyor.