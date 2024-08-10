SEDDK’dan Zorunlu Trafik Sigortasında Sürpriz Artış: Eylül’de Primler Yüzde 2 Artacak

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortasında eylül ayında yapılacak azami prim artış oranını yüzde 2 olarak açıkladı. 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak bu düzenleme, araç sahiplerinin sigorta maliyetlerine kısmi bir artış getirecek.

SEDDK’nın yayımladığı genelgeye göre, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'nın primleri, araç grubu ve kullanım türüne göre mevcut azami primlere yüzde 2 eklenerek hesaplanacak. Bu artış, 14 Temmuz 2007 tarihli yönetmeliğin geçici 11. maddesi uyarınca yapılacak.

Yeni düzenleme, sigorta maliyetlerinde kısıtlı da olsa bir artışa neden olacak ve sigorta poliçesi sahiplerinin bütçelerini etkileyecek.