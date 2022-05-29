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Gecce Magazin Haberleri

Seda Sayan'dan Melek Mosso açıklaması!

Isparta'da konseri iptal edilen Melek Mosso'nun yerine Seda Sayan sahne alacak. Sosyal medyada eleştirilerin odağı olan Sayan'dan açıklama geldi.

Seda Sayan'dan Melek Mosso açıklaması!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-05-2022 12:31

Uluslararası Isparta Gül Festivali’nde Melek Mosso yerine sahne alacak ismin Seda Sayan olduğu açıklandı. Sayan da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda konser ayrıntılarını paylaştı. Sosyal medyada eleştirilerin odağı haline gelen Seda Sayan, 2.Sayfa’ya konuştu: “Isparta Belediyesi’nin Melek Mosso’ya parmak işaretinden dolayı tepki gösterdiğini öğrendim. Melek Mosso’nun sanatı veya kadınlığıyla ilgili bir durum yok. O parmak işaretini videodan izledim, inşallah bir daha böyle bir eylemde bulunmamasını dilerim” dedi.

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