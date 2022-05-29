Seda Sayan'dan Melek Mosso açıklaması!

Uluslararası Isparta Gül Festivali’nde Melek Mosso yerine sahne alacak ismin Seda Sayan olduğu açıklandı. Sayan da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda konser ayrıntılarını paylaştı. Sosyal medyada eleştirilerin odağı haline gelen Seda Sayan, 2.Sayfa’ya konuştu: “Isparta Belediyesi’nin Melek Mosso’ya parmak işaretinden dolayı tepki gösterdiğini öğrendim. Melek Mosso’nun sanatı veya kadınlığıyla ilgili bir durum yok. O parmak işaretini videodan izledim, inşallah bir daha böyle bir eylemde bulunmamasını dilerim” dedi.