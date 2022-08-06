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Gecce Magazin Haberleri

Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in bitmeyen balayı!

Yaklaşık 3.5 ay önce nikah masasına oturan Seda Sayan ile Çağlar Ökten hala balayında. Ünlü çift tatillere devam ediyor.

Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in bitmeyen balayı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-08-2022 12:08

Seda Sayan, Çağlar Ökten ile 24 Nisan'da nikah masasına oturmuştu. Prag'da düzenlenmesi gereken nikah, ünlü şarkıcının ekibinin yaşadığı vize sorunu nedeniyle Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleşmişti. Çift, düğünlerinden hemen sonra balayı için soluğu Paris'te almıştı. Türkiye'ye dönen Sayan ve Ökten, ardından yine tatil için yurt dışına çıkmıştı. 

BODRUM'A GİTTİLER

Çift son olarak rotalarını Bodrum'a çevirdi. Önceki gün Turgutreis'te görüntülenen ikili tatile devam edeceklerini ve Bodrum tatilinin ardından İsviçre'ye gideceklerini söylediler.

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