Seda Sayan Isparta'da konser verdi

Geçtiğimiz cuma günü planlanan ancak olumsuz hava şartları nedeniyle uçak seferi iptal olunca ertelenen Seda Sayan konseri, Isparta'da iki gün gecikmeyle yapıldı. Uçakla Antalya'ya, sonrasında kara yoluyla Isparta'ya ulaşan şarkıcı, belediye bandosu ve folklorik kıyafetli kadınlar tarafından karşılandı. Bando müziğinin ritminde dans eden Sayan'a, güllerden yapılmış taç ve kolye hediye edildi.

Hediyeler için teşekkür eden Seda Sayan, "Başkanım uzun yıllar oldu Isparta'ya gelmeyeli. Bundan sonra bizi bu güzel insanlarla daha sık buluşturun" dedi.