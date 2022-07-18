Seda Bakan ailesiyle halk plajında!

İkinci kez anne olmak için gün sayan Seda Sayan tatil sezonunu ailesiyle birlikte Bodrum'da açtı. Kız bebek bekleyen ünlü oyuncu, önceki gün ailesiyle Ortakent'teki halk plajında objektiflere yakalandı.

Bakan, önce kızı Leyla ile kumda oyun oynadı. Ardından da Leyla, uçak şeklindeki şişme bebek botuna bindi.

O sırada Leyla, babası Ali Erel'in botun ipini kendine doğru çekmesiyle eğlenceli anlar yaşadı. Leyla, iki kolunu açarak “Uçuyorum” diye bağırdı .

Denize girip yüzmeyi tercih etmeyen Seda Bakan ise, denizin ortasına kadar gelip baba-kızı izledi.

Keyifli bir gün geçiren aile daha sonra evlerinin yolunu tuttu. (Kaynak: haberturk.com)