Şebnem Demir'den bir taşla iki kuş

Cemiyet hayatının ünlü siması, Şebnem Demir iş seyahati için gittiği Amerika'da kendini ödüllendirdi. Geçtiğimiz günlerde markasını Almanya ve Hollanda’ya taşıyan Şebnem Demir, iş ve tatili birleştirerek soluğu Amerika'da aldı. Demir, burada hem sağlık ve estetik alanındaki çalışmaları için görüşmeler yaptı hem de şehri gezdi.ABD'nin Los Angeles, San Francisco ve Las Vegas şehirlerinde yaşayan yakın arkadaşlarıyla da görüşme fırsatı bulan Şebnem Demir, onlara vakit ayırırken kendisini de mutlu etti. Hem de yaptığı iş toplantılarıyla çok yakında Amerika'da açılacak yeni kliniğinin alt yapısını oluşturdu.Seyahati sırasında Hollywood Bulvarı (Hollywood Walk of Fame-Hollywood Şöhret Yolu)'na da uğrayan Şebnem Demir, Hollywood Bulvarı ve Vine Street arasında uzanan, ünlülerin yıldızlarının bulunduğu bu yürüyüş yolunda Charlize Theron yıldızı ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Bu kaldırımda 2 bin 400'den fazla yıldızın ismi bulunuyor.