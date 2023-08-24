Şart Şurt Kalktı Hemen 500.000 TL Masrafsız Olarak Hesapta

Halkbank müşterisi olan vatandaşa yepyeni bir finansman paketi hazırladı. Bu kapsamda belirli şartları karşılayan bireye yüksek limitli düşük faizli ek ödeme imkanı sunuyor. Hayat şartlarının bu derece pahalı olduğu günümüzde vatandaşa Derin bir oh çektirecek olan bu destek ile birlikte Halkbank vatandaşın adeta derdinin ilacı oluyor. Halkbank tarafından sunulan faizsiz 500 bin TL nakit para desteği detaylarında masrafsız şart olmadan sunulacağı biliniyor. Halkbank faizsiz kredi desteği başvuru şartları ile birlikte tüm detaylar sizlerle .

Halkbank 500 bin TL limitli kredi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destek açıklaması sonrasında Halk Bankası Harekete geçmiş bulunuyor. Nakit ihtiyacı olan bireye şartsız 500.000 TL'ye kadar ek ödeme imkanı sunuluyor. Halkbank'ın resmi internet sitesinde de başvurular ile alakalı Resmi açıklama yapılmış bulunuyor. Ay sonuna kadar devam edilecek olan finansman kampanyasını detayları sizlerle.

Sektöre özel kredi paketi

Halk Bankası resmi internet sitesinde verilen Detaylara göre bilişim ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren kişilerin yeni girişimcilik kapsamında yer alacağını açıklaması sonrasında 500.000 TL'ye kadar ek ödeme fırsatı sunuluyor. 500.000 TL kredi fırsatı ilk 6 ay ana para ödemesiz olarak veriliyor. Girişimcilerin önünü açması ve destek olunması amacı ile tasarlanan bu destek kredisi çeşitli ihtiyaçları karşılıyor. Maaş ödemeleri, kira ödemeleri, malzeme Ekipmanları, işletme giderleri gibi farklı alanlarda kullanılabilecek finansal destek geri ödemesi ise çok uygun şartlarda sunuluyor. 60 ay vade sunulan bu kredi işletme sahiplerine esnek bir ödeme planı olarak tasarlanıyor.

500 bin TL kredi başvuru şartları

İşletme sahiplerinin bilişim ve yazılım sektöründe faaliyet göstermelerini ispat etmeleri durumunda başvuru şartlarının İlki tamamlanmış bulunuyor. KOSGEB TÜBİTAK veya bakanlık hibe programlarından yararlanma hakkına sahip olan şirkete teknoparkta faaliyet göstermesi durumunda destek ödemesi yapılıyor. Başvuruyu yapacak olan bireyin yukarıda bahsi geçen kurumlardan birine kaydının olması gerekiyor. Halkbank'ın sunduğu bu destek paketi ile birlikte işletme sahipleri çok önemli bir destek sahibi oluyor. Ekonomik sıkıntıların aşılması sektörün ilerlemesi ve işletme sahibinin daha güçlü bir şekilde iş dünyasında ilerlemesi amacıyla ödenen 500.000 kredi detayları başvuru süreci için Halkbank'ın resmi internet şubesine ziyaret etmeniz gerekiyor