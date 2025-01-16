Sarp Levendoğlu’ndan şaşırtan itiraf: “Bu yüzden çocuğum olsun istemiyorum”

Sarp Levendoğlu: "Sörfe çıktığımda çocuğum hastalansa, hastaneye götürmek zorunda kalacağım ve sörf yapamayacağım. Bu yüzden çocuğum olsun istemiyorum."

Sarp Levendoğlu’ndan şaşırtan itiraf: “Bu yüzden çocuğum olsun istemiyorum”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-01-2025 18:00

Lise Defteri, Emret Komutanım ve Savaşçı gibi popüler yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu, son dönemde aldığı kararlarla magazin gündeminin zirvesinde yer alıyor. İstanbul’daki şehir hayatını geride bırakıp Datça’ya taşınan Levendoğlu, katıldığı bir programda özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Doğaya olan tutkusu ve özellikle sörf hobisiyle tanınan oyuncu, hobilerinin yaşamındaki önemine değinerek şu ifadeleri kullandı:
“Benim için sörf yapmak bir yaşam biçimi. Ama çocuğun olsa, diyelim ki sörfe çıktığında hastalandı. O anda sörfü bırakıp hastaneye koşmak zorundasın. Bu sorumluluk beni zorlar. Bu yüzden çocuğum olsun istemiyorum.”

Levendoğlu’nun bu açıklamaları sosyal medyada farklı yorumlara yol açtı. Kimileri oyuncunun bu düşüncesini açıkça ifade etmesini cesur bulurken, bazıları ise çocuk sahibi olmaya dair farklı bakış açılarını tartışmaya açtı.

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