Şarkıcı Edis'ten Tepki Geldi: Vicdanınızı kaybetmeyin

Şarkıcı Edis'ten Tepki Geldi: Vicdanınızı kaybetmeyin
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-08-2024 00:05

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen sokak hayvanları düzenlemesi sonrası Niğde ve Altındağ'da yaşanan hayvan katliamları, toplumsal tepkileri artırdı. Altındağ’da çok sayıda hayvanın cansız bedenine toplu mezarda ulaşıldı. Bu olaylar, yasa değişikliğine yönelik eleştirileri de körükledi.

Şarkıcı Edis, sosyal medya üzerinden hükümete çağrıda bulunarak, "Sokakları, dağları, bayırları bu hayvanlara çok görmeyin. Denetimsizliğin getirdiği sorunların denetimli bir şekilde çözülemeyeceğini bir kez daha gördük," ifadelerini kullandı. Edis, toplu mezarları örnek göstererek, "Bu canları sevgisiz ve vicdansız kişilere kontrolsüz yetki vermeyin," dedi.

Edis, demokrasinin ve yaşam hakkının tüm canlılara ait olduğunu vurgulayıp, toplumun barış ve huzur içinde yaşaması gerektiğini belirtti. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu paylaşım, yasa ve uygulamalara yönelik artan endişeleri gözler önüne serdi.

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