Santarelli ve De Gennaro'nun Rekabeti Paris 2024'te Devam Etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başındaki Daniele Santarelli ile eşi Monica De Gennaro, dördüncü kez karşı karşıya geldi. Gelenek bozulmadı; bu buluşmada da gülen taraf Monica De Gennaro oldu. İtalya'nın 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan yarı final mücadelesinde De Gennaro'nun takımı üstünlük sağladı.

Çift, daha önce 2021 Avrupa Şampiyonası'nda Monica'nın İtalya'sı, Daniele'nin Hırvatistan'ını 3-0 mağlup ederken, 2022 Voleybol Milletler Ligi'nde de Daniele'nin Sırbistan'ı, Monica'nın İtalya'sına 3-1 yenilmişti. Monica De Gennaro, maç öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye'nin agresif ama soğukkanlı bir oyun sergilemesi gerektiğini vurgulamıştı.