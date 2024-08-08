Şans Topu’nda Büyük İkramiye Devretti! 7 Ağustos Şans Topu Çekiliş Sonuçları

Şans Topu’nda Büyük İkramiye Devretti! 7 Ağustos Şans Topu Çekiliş Sonuçları
YAŞAM
Yayın Tarihi : 08-08-2024 00:36

7 Ağustos 2024 Çarşamba akşamı yapılan Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye devretti. Sisal Şans tarafından düzenlenen canlı çekilişte, 5 bilen 4 şanslı kişi 25.072,05 TL kazandı. Ancak, 5+1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye olan 1.632.849,49 TL bir sonraki çekilişe devretti.

Şans Topu’nda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde ise 14 numara bulunuyor. Çekilişlerde 5 numara üst bölümden, 1 numara ise alt bölümden seçiliyor. Oynadığınız her kolon 5 TL’den satılıyor. Çarşamba ve Pazar günleri yapılan çekilişlerle şansınızı deneyebilirsiniz.

Şans Topu sonuçları ve detayları için buraya göz atabilirsiniz.

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