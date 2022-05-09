Sahnede fenalaşan Gülben Ergen'den açıklama

Düzcespor'un şampiyonluk kutlamasında sahnede iki kez fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Gülben Ergen, taburcu olduktan sonra sosyal medyada hesabından açıklama yaptı.Ergen açıklamasında, “Düzce’den geriye kalanlara baktım şimdi. Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra hastaneye kaldırıldım. Düştükten sonra tüm gücümle tekrar döndüm sahneye. Elimden gelen tüm gayretimle devam ettim sahneme, şarkılarıma.,Sahne üzerinde kustum :( Gündüz ben Düzce’ye yola çıkarken oğlumun mide bulantısı başladı. Sahneye çıkmak üzereyken diğer oğlum mide bulantısı ve kusma yaşadı. Annelik böylesine içselleştirmek mi bende evde bi virüs mü yaptım bilmiyorum ama tansiyonum o kadar düşük çıktı ki, anısı olmayan bir #annelergünü kaldı bende. Arayan, yazan, yanımda hissettiğim tüm dostlarım, meslektaşlarım hepinize #teşekkürederim Dostluk, kardeşlik ölmemiş.” ifadelerini kullandı.