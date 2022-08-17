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Gecce Magazin Haberleri

Şahin Irmak: Erkekler çalışıyor, kadınlar tatil yapıyor

Önceki gün Etiler'de görüntülenen Asena Tuğal ile eşi Şahin Irmak, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.

Şahin Irmak: Erkekler çalışıyor, kadınlar tatil yapıyor
KADIN
Yayın Tarihi : 17-08-2022 11:52

Asena Tuğal-Şahin Irmak çifti, tüm bunların ardından geçtiğimiz gün yine Etiler'de objektiflere takıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtyalan çiftten Irmak, yeni sezonda iki film ile beyazperdede olacağını belirterek, "Dijitale de işlerimiz var, bir dizi çekiyoruz öte yandan" dedi.

 

Asena Tuğal ise tatilde olduğunu ve eşini görmek için İstanbul'a geldiğini ifade etti.

Irmak ise bunun üzerine, "Görüyorsunuz işte erkekler çalışıyor, kadınlar tatil yapıyor. Duyun sesimizi, ey insanlar!" diyerek, kahkahayı bastı.

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