Şahin Irmak: Erkekler çalışıyor, kadınlar tatil yapıyor

Asena Tuğal-Şahin Irmak çifti, tüm bunların ardından geçtiğimiz gün yine Etiler'de objektiflere takıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtyalan çiftten Irmak, yeni sezonda iki film ile beyazperdede olacağını belirterek, "Dijitale de işlerimiz var, bir dizi çekiyoruz öte yandan" dedi.

Asena Tuğal ise tatilde olduğunu ve eşini görmek için İstanbul'a geldiğini ifade etti.

Irmak ise bunun üzerine, "Görüyorsunuz işte erkekler çalışıyor, kadınlar tatil yapıyor. Duyun sesimizi, ey insanlar!" diyerek, kahkahayı bastı.