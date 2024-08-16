Sağlık Sorunları Erken Emeklilik Yolunu Açıyor: Hangi Hastalıklar Kapsama Alınıyor?

Sağlık Sorunları Erken Emeklilik Yolunu Açıyor: Hangi Hastalıklar Kapsama Alınıyor?
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 16-08-2024 00:23

Sigortalı çalışanlar, ciddi sağlık sorunları nedeniyle normal çalışma kapasitelerini kaybettiklerinde erken emeklilik hakkına başvurabilirler. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen kurallara göre, malulen emeklilik süreci sağlık raporlarına dayanarak yürütülüyor. Sağlık sorunlarının çalışmaya devam etmeyi engellediği tespit edildiğinde, erken emeklilik hakkı tanınıyor.

Malulen emeklilik hakkı için tanınan hastalıklar arasında nörolojik rahatsızlıklar (kanser, epilepsi, Parkinson), organ nakli gerektiren hastalıklar (AIDS, tüberküloz, siroz), psikiyatrik koşullar (zeka geriliği, şizofreni, bipolar bozukluk) ve motor fonksiyonları etkileyen durumlar (MS, serebral palsi, felç) yer alıyor. Ayrıca, fiziksel ve zihinsel engeller de bu kapsama giriyor.

Malulen emeklilik için, sigortalının en az 10 yıl çalışmış olması, 1800 gün prim ödemesi, malullüğün sigortalı işe başladıktan sonra meydana gelmiş olması ve yetkili sağlık kurumlarından malullük raporu alması gerekiyor. Bu düzenleme, sağlık sorunları nedeniyle çalışma kapasitesini kaybedenler için önemli bir destek sunuyor.

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