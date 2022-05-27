Safiye Soyman'dan yanıt gecikmedi!

Safiye Soyman'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı “Erkek haberim yoksa çapkınlık yapabilir. Bana hissettirmesin” açıklamasına İrem Derici tepki göstermişti. Soyman, Derici’ye şöyle yanıt verdi: ''Hovardalığın adabı vardır. En hovarda adam, evine kafasını öne eğerek girer. İrem’in böyle talihsizce konuşmasına şaşırdım. Bir ablası olarak bana böyle bir şey söylemesi çok yanlış. Ayıp, İrem’den bunu beklemiyordum. Gerçekten çok severim onu. Ben onun şahsına hiçbir şey söylemedim, neden böyle yaptı? Beni hiç ilgilendirmez onun özel hayatı. Tutup da bana ‘saçını yolasım geldi’ diyor. Ben ne dedim ki ona?”