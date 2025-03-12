Sabancı çifti boşanıyor mu?

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı Ayrılıyor mu?

Sabancı çifti boşanıyor mu?
SOSYETE
Yayın Tarihi : 12-03-2025 11:46

İş dünyasının tanınan isimlerinden Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı cephesinde ayrılık iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Ünlü çiftin, resmi boşanma sürecini başlattığı öne sürülürken, bir süredir ayrı yaşadıkları da konuşuluyor.

Sabancı çifti, 24 Ağustos 2023’te Yunanistan’ın Leros Adası açıklarında botlarıyla kayalıklara çarparak büyük bir kaza geçirmişti. Olayın ardından uzun süre tedavi gören çiftin, bu süreçte ilişkilerinde ciddi sorunlar yaşadığı iddia ediliyor.

Gazeteci Bülent Cankurt’un haberine göre, Vuslat Doğan Sabancı’nın bu kazadan eşini sorumlu tuttuğu ve bu nedenle uzun süredir Ali Sabancı ile görüşmek istemediği öne sürülüyor. Yaşanan gelişmelerin ardından ünlü çiftin boşanma kararı aldığı iddiaları kulislerde konuşulmaya başlandı.

Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Sabancı çiftinin evliliklerinin geleceği merak konusu oldu.

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