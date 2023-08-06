Sabah vakti flaş haber geldi! Emekliye bir maaş ikramiye ödemesi daha yapılacak

16 milyonu aşkın emekli, maaşlarını ATM'lerden çekiyor ve bu emeklilere yönelik olarak bankaların sunduğu promosyon ve bir maaş ikramiye fırsatı gündemde. Ancak, bu ödemelerin ne zaman yapılacağı ve miktarlarının ne olacağı gibi merak edilen sorulara ilişkin ayrıntılar netlik kazandı. Bankalar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik promosyon konusunda cömert teklifler sunmaya devam ediyor. Emekli vatandaşlar, maaşlarını belirli bir bankaya taşıdıklarında ve belirli bir süre boyunca bu bankada maaşlarını almayı taahhüt ettiklerinde hem promosyon hem de bir maaş ikramiyesi alma hakkına sahip oluyorlar. Bu durumda bankalar, ekstra koşullar talep etmiyor.

Her Bankanın Teklifleri Farklılık Gösteriyor!

Her bankanın promosyon ödeme oranları ve ek avantajları farklılık gösteriyor. İşte bazı bankaların SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ödeyeceği promosyon miktarları:

Akbank

3 bin 499 TL'ye kadar maaşı olan emeklilere 4 bin 200 TL,

3 bin 500 TL - 7 bin 499 TL arasındakilere 4 bin 850 TL,

7 bin 500 TL - 9 bin 999 TL arasındakilere 6 bin 250 TL,

10 bin TL üzeri maaşı olanlara 7 bin TL promosyon ödemesi yapacak.

Ayrıca, Axess veya Wings kartı henüz olmayan SGK emeklilerine, 12 aylık süre zarfında aylık en az 1.000 TL harcama yapmaları durumunda 1.500 TL chip-para ve toplamda 8 bin 500 TL ödül sunuluyor.

ING Bank

3 bin 500 TL'ye kadar maaşı olan emeklilere 5 bin 100 TL,

3 bin 500 TL - 7 bin 500 TL arası maaşı olanlara 5 bin 950 TL,

7 bin 500 TL - 10 bin TL arası maaşı olanlara 7 bin 650 TL,

10 bin TL ve üzeri maaşı olanlara 8 bin 500 TL promosyon ödemesi yapmaktadır.

Ayrıca, otomatik fatura talimatı veren emeklilere 1.500 TL'ye kadar ek nakit promosyon verilmektedir. Bu kampanya 30 Nisan'a kadar geçerli olacak.

QNB Finansbank

3 bin 499 TL'ye kadar maaşı olan emeklilere 4 bin 800 TL,

3 bin 500 - 7 bin 499 TL arası maaşı olanlara 5 bin 600 TL,

7 bin 500 - 9 bin 999 TL arası maaşı olanlara 7 bin 200 TL,

10 bin TL ve üzeri maaşı olanlara 8 bin TL promosyon sunmaktadır.

Ayrıca, CardFinans Emekli kredi kartı sahiplerine yıllık 1.200 TL indirim sağlanmaktadır.