  • 26 HAZİRAN Pazartesi 15:06
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

Sabah açıklandı! Silbaştan değişti! Emekli maaşları yükseliyor! Bunları yapanlar daha fazla aylık alacaklar!

Emekli olmanın ardından yüksek bir emekli maaşı almak, insanlar için büyük bir önem taşımaktadır.

Sabah açıklandı! Silbaştan değişti! Emekli maaşları yükseliyor! Bunları yapanlar daha fazla aylık alacaklar!
Yayın Tarihi : 2023-06-26 10:53

Emekli maaşları yükseliyor! Bunları yapanlar daha fazla aylık alacaklar! Sabah açıklandı! Silbaştan değişti- Emekli olmanın ardından yüksek bir emekli maaşı almak, insanlar için büyük bir önem taşımaktadır. Uzun yıllar çalıştıktan sonra maddi sıkıntı yaşamamak ve rahat bir yaşam sürebilmek, emeklilik döneminin en önemli hedeflerinden biridir. Ancak doğru planlama yapmayanlar genellikle bu hedefe ulaşmakta zorlanmakta ve emekli olduktan sonra ek gelir sağlamak için çalışmak zorunda kalmaktadırlar.

Emekli olduktan sonra iyi koşullarda yaşam sürdürmek isteyenlerin planlamalarını, çalışmaya başlamadan önce yapmaları gerekmektedir. Aksi takdirde yüksek bir emekli maaşı için gerekli koşulları sağlamak oldukça zor olabilmektedir. Bu konuda sosyal güvenlik uzmanları sık sık uyarılarda bulunarak, bu uyarıları dikkate alanların kazançlı çıktığını belirtmektedir.

Sabah açıklandı! Silbaştan değişti! Emekli maaşları yükseliyor! Bunları yapanlar daha fazla aylık alacaklar!

Emekli Maaşları Yükseliyor!

Yüksek emekli maaşının anahtar noktası, prime esas kazancın yani brüt maaşın Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yüksek tutardan bildirilmesidir. Herkesin çok yüksek bir maaşla çalışması mümkün olmayabilir, ancak kazancın tamamının SGK'ya bildirilmesi ve buna göre prim ödemesi yapılması, emeklilikte büyük bir avantaj sağlayacaktır. Birçok işveren, çalışanlarının asgari ücretten gösterilmesini tercih ederek aradaki farkı elden ödemeyi düşünebilir. Bu durum işveren için bir avantaj olabilirken, çalışanı düşük bir emekli maaşıyla karşı karşıya bırakan bir uygulamadır. Asgari ücretten prim ödeyenlerin, ne yaparlarsa yapsınlar yüksek bir emekli maaşı almaları mümkün olmayacaktır.

Aynı Anda İki Sigorta Mümkün!

Bazı çalışanlar, aynı anda iki farklı iş yerinde çalışabilme imkanına sahiptir. Bir iş yerinde sigortası olan çalışan, diğer iş yerinden sigorta yapılmasını istemeyebilir. Ancak bu tercih oldukça yanlış olabilir. SGK mevzuatları gereği, bir vatandaşın aynı anda iki yerden sigortalı olmasına engel bir durum bulunmamaktadır. Her iki işveren de o vatandaş için prim ödemesi yapabilirler.

Benzer Haberler
A101 yardım kartı başvurusu vatandaşları mest etti! Hızlı başvuru sayesinde yardım kartlarınızı hemen alın! A101 yardım kartı başvurusu vatandaşları mest etti! Hızlı başvuru sayesinde yardım kartlarınızı hemen alın!
Yumurta fiyatlarında mest eden indirim geldi! Gıda ürünlerinde sınırlı süreli kampanya başladı! Yumurta fiyatlarında mest eden indirim geldi! Gıda ürünlerinde sınırlı süreli kampanya başladı!
Selçuk Geçer bayram sonrası doların kaç kaç para olacağını açıkladı! Büyük fırtına kopacak! Bin pişman olursunuz! Selçuk Geçer bayram sonrası doların kaç kaç para olacağını açıkladı! Büyük fırtına kopacak! Bin pişman olursunuz!
Devletten akılalmaz destek geldi! Ev hanımları emekli olup 12.000 TL maaş alacaklar! Devletten akılalmaz destek geldi! Ev hanımları emekli olup 12.000 TL maaş alacaklar!
A101 Carrefour ve Migros okkalı indirim yaptı! Piyasanın yarı fiyatına kurbanlık satışı başladı! İşte fiyatlar A101 Carrefour ve Migros okkalı indirim yaptı! Piyasanın yarı fiyatına kurbanlık satışı başladı! İşte fiyatlar
Kurban Bayramı öncesi ilaç gibi geldi! Faiz indirimli ihtiyaç kredisi! 50.000 TL krediyi QNB Finansbank bu taksitle verecek! Kurban Bayramı öncesi ilaç gibi geldi! Faiz indirimli ihtiyaç kredisi! 50.000 TL krediyi QNB Finansbank bu taksitle verecek!
ÇOK OKUNANLAR
Dönence’nin afişi yayınlandı
  • 23-06-2023 12:00

Dönence’nin afişi yayınlandı

Dönence’den yepyeni bir tanıtım daha…
  • 24-06-2023 18:50

Dönence’den yepyeni bir tanıtım daha…

Münür Yıldız’dan yeni single: Neden, neden?
  • 23-06-2023 11:50

Münür Yıldız’dan yeni single: Neden, neden?

Defne Samyeli: Bikinili pozu ben veriyorum kimsenin çekmesine gerek yok!
  • 26-06-2023 13:45

Defne Samyeli: Bikinili pozu ben veriyorum kimsenin çekmesine gerek yok!

Eda Kesim “Bir Sen Lazım” diyor
  • 26-06-2023 13:28

Eda Kesim “Bir Sen Lazım” diyor