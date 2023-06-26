Sabah açıklandı! Silbaştan değişti! Emekli maaşları yükseliyor! Bunları yapanlar daha fazla aylık alacaklar!

Emekli maaşları yükseliyor! Bunları yapanlar daha fazla aylık alacaklar! Sabah açıklandı! Silbaştan değişti- Emekli olmanın ardından yüksek bir emekli maaşı almak, insanlar için büyük bir önem taşımaktadır. Uzun yıllar çalıştıktan sonra maddi sıkıntı yaşamamak ve rahat bir yaşam sürebilmek, emeklilik döneminin en önemli hedeflerinden biridir. Ancak doğru planlama yapmayanlar genellikle bu hedefe ulaşmakta zorlanmakta ve emekli olduktan sonra ek gelir sağlamak için çalışmak zorunda kalmaktadırlar.

Emekli olduktan sonra iyi koşullarda yaşam sürdürmek isteyenlerin planlamalarını, çalışmaya başlamadan önce yapmaları gerekmektedir. Aksi takdirde yüksek bir emekli maaşı için gerekli koşulları sağlamak oldukça zor olabilmektedir. Bu konuda sosyal güvenlik uzmanları sık sık uyarılarda bulunarak, bu uyarıları dikkate alanların kazançlı çıktığını belirtmektedir.

Emekli Maaşları Yükseliyor!

Yüksek emekli maaşının anahtar noktası, prime esas kazancın yani brüt maaşın Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yüksek tutardan bildirilmesidir. Herkesin çok yüksek bir maaşla çalışması mümkün olmayabilir, ancak kazancın tamamının SGK'ya bildirilmesi ve buna göre prim ödemesi yapılması, emeklilikte büyük bir avantaj sağlayacaktır. Birçok işveren, çalışanlarının asgari ücretten gösterilmesini tercih ederek aradaki farkı elden ödemeyi düşünebilir. Bu durum işveren için bir avantaj olabilirken, çalışanı düşük bir emekli maaşıyla karşı karşıya bırakan bir uygulamadır. Asgari ücretten prim ödeyenlerin, ne yaparlarsa yapsınlar yüksek bir emekli maaşı almaları mümkün olmayacaktır.

Aynı Anda İki Sigorta Mümkün!

Bazı çalışanlar, aynı anda iki farklı iş yerinde çalışabilme imkanına sahiptir. Bir iş yerinde sigortası olan çalışan, diğer iş yerinden sigorta yapılmasını istemeyebilir. Ancak bu tercih oldukça yanlış olabilir. SGK mevzuatları gereği, bir vatandaşın aynı anda iki yerden sigortalı olmasına engel bir durum bulunmamaktadır. Her iki işveren de o vatandaş için prim ödemesi yapabilirler.