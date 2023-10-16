Saat 16:00'de açıklandı: Ziraat, Vakıf, Halkbank ve PTT üzerinden yeni bir hamle geldi! Herkes mest oldu

Bu haberimizde, bu bankaların sunduğu kredi kampanyalarını detaylıca inceleyeceğiz. Krediye başvuru şartları nelerdir, ne kadar kredi alabilirsiniz ve başvuru nasıl yapılır? Tüm bu soruların yanıtları yazımızda bulunmaktadır.

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi

Ziraat Bankası, nakit ihtiyacınızı karşılamak isteyen vatandaşlar için cazip bir kredi kampanyası sunuyor. Başvuru yapmak isteyen kişiler, en yakın Ziraat Bankası şubesine kimlik ve gelir belgeleri ile başvuru yapabilirler. Bu kampanya kapsamında kredi başvurusu yapanlara 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi hızlı bir şekilde verilmektedir. Emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alan kişiler ise internet bankacılığı aracılığıyla kolayca kredi başvurusunda bulunabilirler.

Halkbank ve Vakıfbank Nakit Kredileri

Diğer iki kamu bankası olan Halkbank ve Vakıfbank da nakit kredi kampanyaları sunmaktadır. Banka hesapları bulunan vatandaşlar, şubelere gitmelerine gerek kalmadan bu bankalardan nakit kredi kullanabilirler. Kredi başvurusu yapanlara 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunulmaktadır. Bu bankalar aracılığıyla nakit ihtiyacınızı hızlıca karşılayabilirsiniz.

PTT Üzerinden Nakit Kredi

PTT, vatandaşlara nakit kredi başvurusu yapma fırsatı sunuyor. PTT şubelerine giderek başvuru yapabileceğiniz gibi cep telefonunuz üzerinden SMS ile de başvuruda bulunabilirsiniz. SMS ile başvuru yapmak isteyenler "PTT" yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra TC kimlik numaralarını yazarak bu mesajı 30 veya 50 numarasına göndererek kredi başvurusunu tamamlayabilirler. Ayrıca PTT şubelerine giderek kredi başvurusu yapmak isterseniz, size yardımcı olunacaktır.

Kredi Kampanyaları ve Başvuru Şartları

Her bankanın sunduğu kredi kampanyaları ve başvuru şartları farklılık gösterebilir. Bu nedenle başvuru yapmadan önce hangi bankanın kredi kampanyasının sizin için en uygun olduğunu değerlendirmeniz önemlidir.

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın sunduğu ihtiyaç kredisi fırsatlarına göz atalım:

Halkbank İhtiyaç Kredisi

Halkbank, 20.000 TL ihtiyaç kredisi sunuyor. Bu kredi için aylık taksit tutarı 985 TL'dir. Halkbank'ın uyguladığı faiz oranı %2,69'dur. Toplam geri ödeme tutarı ise 35.584 TL'dir.

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi

Vakıfbank, aylık taksit tutarı 1.177 TL olan 20.000 TL ihtiyaç kredisi sunmaktadır. Bu kredi için uygulanan faiz oranı %3,69'dur. Toplam geri ödeme tutarı ise 42.499 TL'dir.

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi

Ziraat Bankası, 20.000 TL ihtiyaç kredisi fırsatı sunuyor. Bu kredinin aylık taksit tutarı 1.228 TL'dir. Ziraat Bankası'nın uyguladığı faiz oranı %3,94'tür. Toplam geri ödeme tutarı ise 44.312 TL'dir.