Saadettin Saran'ın mutlu günü: "Artık bir de oğlum oldu"

Kızını sözlendiren Saadettin Saran törenden kareleri "Artık bir de oğlum oldu" notuyla paylaştı.

Saadettin Saran'ın mutlu günü:
SOSYETE
Yayın Tarihi : 20-01-2025 15:30

İş dünyasının tanınmış isimlerinden Sadettin Saran’ın kızı Lal Saran, hayatını birleştirme kararı aldığı Tolga İrdem ile sözlendi. Fenerbahçe’nin eski yönetim kurulu üyelerinden Bekir İrdem’in oğlu Tolga İrdem, Lal Saran’la olan mutluluğunu aileler arasında gerçekleşen isteme ve söz töreniyle resmileştirdi.

Tören, samimi ve sıcak bir aile buluşması şeklinde gerçekleşti. Saran Ailesi’nin sevilen köpeği “Buz” da bu özel günde genç çifti yalnız bırakmadı. Sosyal medyada kızıyla çekildiği bir fotoğrafı paylaşan Sadettin Saran, duygularını “Kız verme alma sözünü sevmiyorum. Artık bir de oğlum oldu” ifadeleriyle dile getirdi.

28 yaşındaki Lal Saran ve Tolga İrdem, ailelerinin desteğiyle ilişkilerini bir adım ileri taşımanın mutluluğunu yaşarken, törenin ardından sosyal medyada paylaşılan kareler kısa sürede büyük beğeni topladı. Saran’ın paylaşımına “Kocaman bir aile oldunuz, mutluluklar” gibi yorumlar yağdı.

 

Benzer Haberler
Şeyma Subaşı’ndan aşk colu sözler: Şeyma Subaşı’ndan aşk colu sözler: "Ruhum o kişiyle evli"
Şeyma Subaşı ve Marlon Teixeira’dan ayrılık iddialarına yanıt! Şeyma Subaşı ve Marlon Teixeira’dan ayrılık iddialarına yanıt!
Yasemin Özilhan'a soruldu: Yasemin Özilhan'a soruldu: "Büyük ikramiye 600 milyon TL size çıksa ne yaparsınız?"
Yasemin Özilhan’ın yeni yıl hazırlığı Yasemin Özilhan’ın yeni yıl hazırlığı
Hakan Sabancı ve Hande Erçel'den romantik yıl dönümü kutlaması! Hakan Sabancı ve Hande Erçel'den romantik yıl dönümü kutlaması!
Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un evliliği sona eriyor: Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un evliliği sona eriyor: "Artık mutsuzum"
ÇOK OKUNANLAR
Sinan Damgacıoğlu “Japon Mutfağı İyi Niyet Elçisi” ünvanı alan ilk Türk Şef oldu
  • 15-01-2025 12:19

Sinan Damgacıoğlu “Japon Mutfağı İyi Niyet Elçisi” ünvanı alan ilk Türk Şef oldu

Deniz Baysal’lı “Bir Ruh Macerası” dizisine 4 yeni isim
  • 14-01-2025 13:31

Deniz Baysal’lı “Bir Ruh Macerası” dizisine 4 yeni isim

Hülya Avşar’dan oyuncular dünyasındaki tekelleşme iddialarına çarpıcı yorum
  • 15-01-2025 12:15

Hülya Avşar’dan oyuncular dünyasındaki tekelleşme iddialarına çarpıcı yorum

'Annem Ankara'dan duygusal tanıtım
  • 15-01-2025 20:01

'Annem Ankara'dan duygusal tanıtım

Yalı Çapkını dizisinin İfakat'i Gülçin Santırcıoğlu:
  • 17-01-2025 10:30

Yalı Çapkını dizisinin İfakat'i Gülçin Santırcıoğlu: "14 yıl mobbinge maruz kaldım"