Saadettin Saran'ın mutlu günü: "Artık bir de oğlum oldu"

İş dünyasının tanınmış isimlerinden Sadettin Saran’ın kızı Lal Saran, hayatını birleştirme kararı aldığı Tolga İrdem ile sözlendi. Fenerbahçe’nin eski yönetim kurulu üyelerinden Bekir İrdem’in oğlu Tolga İrdem, Lal Saran’la olan mutluluğunu aileler arasında gerçekleşen isteme ve söz töreniyle resmileştirdi.



Tören, samimi ve sıcak bir aile buluşması şeklinde gerçekleşti. Saran Ailesi’nin sevilen köpeği “Buz” da bu özel günde genç çifti yalnız bırakmadı. Sosyal medyada kızıyla çekildiği bir fotoğrafı paylaşan Sadettin Saran, duygularını “Kız verme alma sözünü sevmiyorum. Artık bir de oğlum oldu” ifadeleriyle dile getirdi.

28 yaşındaki Lal Saran ve Tolga İrdem, ailelerinin desteğiyle ilişkilerini bir adım ileri taşımanın mutluluğunu yaşarken, törenin ardından sosyal medyada paylaşılan kareler kısa sürede büyük beğeni topladı. Saran’ın paylaşımına “Kocaman bir aile oldunuz, mutluluklar” gibi yorumlar yağdı.