Rüzgarlı Tepe dizisinde beklenmedik değişiklik

Kanal 7'nin Unik Film ve Rains Pictures imzalı sevilen dizisi Rüzgarlı Tepe, yeni sezon hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. 30 Eylül itibarıyla hafta içi her gün saat 21.15'te izleyiciyle buluşacak olan dizinin yönetmeni değişti. Yönetmen koltuğunda bu sezon Oğuz Can Denizhan ve Kubilay Koçak oturacak.

Dizinin ikinci tanıtımının yayınlanmasıyla birlikte, Halil ve Zeynep'in aşk masalındaki tansiyonun yükseleceği mesajı verildi. Seyirciyi sürükleyici ve gerilim dolu yeni bölümler beklerken, aşk ve dramın bir arada olduğu sahneler, bu sezon da ekran başındakileri büyüleyecek.