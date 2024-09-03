Rüzgar Çetin ve Mina Nur Çebi sade bir törenle evlendi

Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, 2019 yılında sona eren 4,5 yıllık ilişkilerinin ardından yeniden bir araya geldiği Mina Nur Çebi ile evlendi.

Rüzgar Çetin ve Mina Nur Çebi sade bir törenle evlendi
SOSYETE
Yayın Tarihi : 03-09-2024 14:29

Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kızı olan Mina Nur Çebi ile Rüzgar Çetin, uzun bir aradan sonra ilişkilerine kaldıkları yerden devam etme kararı almış ve evlilik yolunda ilk adımı atmışlardı.

Çift, geçtiğimiz ocak ayında aile arasında gerçekleştirilen sade bir törenle nişanlanmıştı. Nişan gecesinde Sinan Çetin’in olmaması dikkat çekerken, çiftin ilişkisi bu süreci sorunsuz atlattı.

Önceki gün düzenlenen sade bir törenle dünyaevine giren çiftin mutluluğu yüzlerinden okunuyordu. Rüzgar Çetin’in düğün fotoğrafını kardeşi Rafael Cemo Çetin sosyal medyada paylaşarak, çiçeği burnunda çifte olan sevincini dile getirdi.

Ancak yoğun iş temposu nedeniyle balayını erteleyen çiftin, ilerleyen günlerde tatile çıkacağı öğrenildi.

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