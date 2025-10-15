'Rüya Gibi'nin İlk Tanıtımı Yayınlandı

Show TV’nin, yapımını TMC Film’in yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar‘ın paylaştığı “Rüya Gibi” dizisinin ilk tanıtımı büyük beğeni topladı. Başarılı oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle merakla beklenen dizi çok yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Rüya Gibi, gizemli iş insanı Emir’in hayatına girmesiyle, mütevazı bir yaşam süren Aydan’ın lüks bir güzellik merkezinin patroniçesine dönüşmesini konu alıyor. Yayınlanan tanıtımda; güzellik merkezini arkadaşları Fiko ve Çido ile işleten Aydan’ın ışıltılı hayatına, etkileyici ama bir o kadar da tehlikeli patronu Emir’in “Sen bir patroniçesin artık, işini yap, hayallerimizi gerçekleştir, herkes sana saygı duysun” şeklindeki çarpıcı sözleri yansıyor. Emir’in teklifi ile değişen Aydan’ın hayatından ilk ipuçlarının ekrana geldiği tanıtım büyük merak uyandırıyor.

Senaryosunu Emre Özdür, Hazar Kozice, İdil Ezgi Esen’in, yönetmenliğini Selim Demirdelen’in yürüttüğü “Rüya Gibi”nin kadrosunda ayrıca Alya, Yeliz Korkmaz, Burcu Kirman, Yağmur Özbasmacı, Deniz Altan, Toprak Kahraman, Alper Kut, Furkan Murat Uğur, Ferzan Hekimoğlu, Aslıhan Çelik, Kerim İlhan, Taylan Güldere, Selçuk Borak, Enes Bay, Arzu Oruç, Efe Altunbaş gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

Dizinin konusu ise şöyle; Aydan (Seda Bakan), İstanbul’un bir kenar mahallesinde kuaförlük yaparken kendini lüks bir güzellik merkezinin sahibi olarak bulur. Yeni işindeki gölge patronu, kimsenin hakkında hiçbir şey bilmediği gizemli iş insanı Emir (Uğur Güneş)’dir. Aydan, Emir’in dünyasına uyum sağlamaya çalışırken, zoraki ortağı, yetimhanede büyümüş serseri ruhlu Çiğdem’in (Ahsen Eroğlu) başına açtığı dertlerle de uğraşmak zorunda kalır. Emir’i takip eden gözü kara komiser Efe’nin (Emre Bey) yolu da kaçınılmaz olarak Çiğdem’le ve kuaförle kesişir. Aydan tüm bu kaos içinde teselliyi can dostu manikürcü Fiko’da (Şebnem Bozoklu) bulmaya çalışırken, Aydan’ın yeni lüks dünyasını hazmedemeyen eski kocası, yetenekli kuaför Tarık da (Celil Nalçakan) her gün başka bir belayla karşılarına çıkar.

Rüya Gibi çok yakında Show TV’de!

İşte Rüya Gibi’nin Tanıtımı;