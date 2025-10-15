'Rüya Gibi'nin İlk Tanıtımı Yayınlandı

Sezonun merakla beklenen dizisi “Rüya Gibi”nin yayınlanan ilk tanıtımı izleyenleri etkisi altına aldı.

Yayın Tarihi : 15-10-2025 11:58

Show TV’nin, yapımını TMC Film’in yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, başrollerini Seda BakanUğur GüneşAhsen EroğluEmre BeyŞebnem Bozoklu, Celil NalçakanDevrim Yakut ve Menderes Samancılar‘ın paylaştığı “Rüya Gibi” dizisinin ilk tanıtımı büyük beğeni topladı. Başarılı oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle merakla beklenen dizi çok yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Rüya Gibi, gizemli iş insanı Emir’in hayatına girmesiyle, mütevazı bir yaşam süren Aydan’ın lüks bir güzellik merkezinin patroniçesine dönüşmesini konu alıyor. Yayınlanan tanıtımda; güzellik merkezini arkadaşları Fiko ve Çido ile işleten Aydan’ın ışıltılı hayatına, etkileyici ama bir o kadar da tehlikeli patronu Emir’in “Sen bir patroniçesin artık, işini yap, hayallerimizi gerçekleştir, herkes sana saygı duysun” şeklindeki çarpıcı sözleri yansıyor. Emir’in teklifi ile değişen Aydan’ın hayatından ilk ipuçlarının ekrana geldiği tanıtım büyük merak uyandırıyor.

Senaryosunu Emre ÖzdürHazar Koziceİdil Ezgi Esen’in, yönetmenliğini Selim Demirdelen’in yürüttüğü “Rüya Gibi”nin kadrosunda ayrıca AlyaYeliz KorkmazBurcu KirmanYağmur ÖzbasmacıDeniz AltanToprak KahramanAlper KutFurkan Murat UğurFerzan HekimoğluAslıhan ÇelikKerim İlhanTaylan GüldereSelçuk BorakEnes BayArzu OruçEfe Altunbaş gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

Dizinin konusu ise şöyle; Aydan (Seda Bakan), İstanbul’un bir kenar mahallesinde kuaförlük yaparken kendini lüks bir güzellik merkezinin sahibi olarak bulur. Yeni işindeki gölge patronu, kimsenin hakkında hiçbir şey bilmediği gizemli iş insanı Emir (Uğur Güneş)’dir. Aydan, Emir’in dünyasına uyum sağlamaya çalışırken, zoraki ortağı, yetimhanede büyümüş serseri ruhlu Çiğdem’in (Ahsen Eroğlu)  başına açtığı dertlerle de uğraşmak zorunda kalır. Emir’i takip eden gözü kara komiser Efe’nin (Emre Bey) yolu da kaçınılmaz olarak Çiğdem’le ve kuaförle kesişir. Aydan tüm bu kaos içinde teselliyi can dostu manikürcü Fiko’da (Şebnem Bozoklu) bulmaya çalışırken, Aydan’ın yeni lüks dünyasını hazmedemeyen eski kocası, yetenekli kuaför Tarık da (Celil Nalçakan) her gün başka bir belayla karşılarına çıkar.

Rüya Gibi çok yakında Show TV’de!

