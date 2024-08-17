Roma'da Vahşi Hayvan Krizi: Fare ve Yılanlar Şehirde Patlama Yaptı

Roma'da Vahşi Hayvan Krizi: Fare ve Yılanlar Şehirde Patlama Yaptı
DÜNYA MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-08-2024 11:19

Roma, yaz mevsiminde artan fare ve yılan sorunuyla karşı karşıya. Yüksek sıcaklıklar ve çöplerin birikmesi, şehrin doğal ortamını vahşi bir ormana dönüştürdü. Guardian’ın haberine göre, yılanların sayısında yaşanan büyük artış, Roma’nın her köşesinde paniğe neden oluyor.

Tehlikeli vahşi hayvanları yakalama uzmanı Andrea Lunerti, bu yaz yılan ihbarlarına yanıt veremez hale geldiğini ve sıcak hava koşullarının bu durumun başlıca nedeni olduğunu belirtti. Yılanlar, teraslarda, bahçelerde ve okul binalarında gizlenerek halk arasında büyük bir endişe yarattı.

Eşekarısı sayısındaki artış da bu soruna eklenince, Roma'nın atık yönetiminin acil olarak gözden geçirilmesi gerektiği vurgulanıyor. Ancak Roma kent yönetimi, bu konudaki eleştirileri reddederek endişelenecek bir durum olmadığını savunuyor.

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