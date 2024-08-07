Roblox ne zaman açılacak, açılacak mı, sorun mu var? ROBLOX neden kapalı? ROBLOX engellendi mi?

Roblox ne zaman açılacak, açılacak mı, sorun mu var? ROBLOX neden kapalı? ROBLOX engellendi mi?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-08-2024 20:09

Dünyanın popüler çevrimiçi oyun platformlarından Roblox, 7 Ağustos'ta erişim engeliyle karşılaştı. Akşam saatlerinde siteye giriş yapmak isteyen kullanıcılar, teknik sorunlar nedeniyle Roblox'a ulaşamadı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan sorgulamada, Roblox'un erişime engellendiği bilgisi doğrulandı. BTK'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, "Roblox.com 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." açıklaması yapıldı.

Roblox'un ne zaman tekrar erişime açılacağı ise henüz netlik kazanmadı. Konuyla ilgili güncellemeler ve resmi açıklamalar için takipte kalacağız.

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