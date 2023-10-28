Rizespor Galatasaray Canlı İzle Şifresiz Bein Sports 1 canlı maç izle link Gs Rize

Galatasaray Rizespor maçı canlı izle selçuk sports Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği büyük karşılaşma var: Çaykur Rizespor - Galatasaray! Kralbozguncu Rizespor Galatasaray maçı kaçak izle. Bu önemli müsabaka, Çaykur Didi Stadyumu'nda gerçekleşecek. Taraftarium24 Rizespor Galatasaray canlı maç izle şifresiz. Kadir Sağlam'ın hakemlik yapacağı bu mücadelenin yardımcı hakemleri ise Esat Sancaktar ve İbrahim Bozbey olacak. Karşılaşma, saat 19.00'da start alacak ve futbolseverler bu maçı beIN Sports 1'den canlı olarak izleyebilecekler.

Galatasaray, Çaykur Rizespor Deplasmanında

Formda olan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ardı ardına aldığı galibiyetlerle dikkat çekiyor. Bu hafta ise zorlu bir deplasman maçıyla karşı karşıya. Çaykur Rizespor, Galatasaray'ı evinde ağırlayacak. Bu heyecanlı maç, beIN Sports 1 ekranlarında olacak.

Çaykur Rizespor'un Zorlu Süreci

Son zamanlarda istikrarsız sonuçlar alan Çaykur Rizespor, milli maç arasından önce Karadeniz derbisinde Samsunspor'u 1-0'lık skorla yendi. Ancak bu galibiyetin hemen ardından Kayserispor'a 3-1 mağlup oldular. Takım, son dört haftada sadece bir galibiyet alabildi. Şimdi ise zorlu bir rakip olan Galatasaray'ı evinde ağırlayacaklar. Maç öncesinde ise Okechukwu Azubuke'nin sakatlık durumu endişe yaratıyor.

Galatasaray'da Galibiyet Serisi Devam Ediyor

Galatasaray, Süper Lig'de fırtına gibi esiyor! Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla yenen ekip, lider Fenerbahçe'nin hemen arkasında yer alıyor. Üst üste aldığı galibiyetlerle taraftarını mest eden Galatasaray, UEFA Şampiyonalar Ligi'nde de Bayern Münih ile karşılaştı. Ancak bu maçta 3-1'lik skorla mağlup oldular. Buna rağmen, ligdeki performanslarıyla göz dolduruyorlar ve bu hafta sonu Çaykur Rizespor'a konuk olacaklar.

Çaykur Rizespor, son maçında Kayserispor'a mağlup oldu ve bu sezon 3. yenilgisini aldı. Öte yandan Galatasaray, Şampiyonalar Ligi'nde Bayern Münih karşısında kaybetti, ancak ligdeki performansıyla taraftarını umutlandırıyor. Eğer Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında galibiyet alırsa, maç fazlasıyla liderliğe oturma şansını elde edecek.