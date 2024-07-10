Rıza Kocaoğlu'ndan Deniz Işın itirafı: Aşk var mı?

Usta sanatçı Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı, yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu "İnci Taneleri" dizisinde 'Nusret' rolünü canlandıran Rıza Kocaoğlu, yaz sezonunu Çeşme'de açmıştı.

Kurban Bayramı'nda Çiftlikköy'deki bir mekanda görülen Kocaoğlu, yanında oyuncu Deniz Işın ile objektiflere yakalandı. İkilinin daha önce birlikte görüntülenmemiş olması ve haklarında herhangi bir haber çıkmamış olması, aralarındaki ilişkinin merak konusu olmasına yol açtı.

Rıza Kocaoğlu, "Kuzey Güney", "İçerde" ve "Çukur" gibi birçok başarılı projede yer almış, son olarak dijital bir platformda yayınlanan "Zeytin Ağacı" dizisinin galasında muhabirlerin sorularını yanıtladı. Aşk hayatı ve fiziksel durumu hakkındaki sorulara esprili bir şekilde yaklaşan Kocaoğlu, "45 bin bakımı yapma kararı aldım ve 45 yaşımda böyle daha iyi olacağımı düşündüm. Denize girdiğimiz herkesle de sevgili olmuyoruz bence" diyerek kahkaha attı.