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Gecce Magazin Haberleri

Rıza Kocaoğlu ve Selin Işık tatilde! Eski sevgilisiyle pişti oldu

İlişkileri geçen yıl biten Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı’nın yolları Çeşme’deki bir plajda kesişti. Kocaoğlu’nun yanında yeni sevgilisi Selin Işık vardı. Eski âşıklar birbirini görmezden geldi.

Rıza Kocaoğlu ve Selin Işık tatilde! Eski sevgilisiyle pişti oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-07-2022 09:33

Rıza Kocaoğlu,tüm bunların ardından sevgilisi Selin Işık ile birlikte Çeşme'de tatile başladı. Önceki gün Aya Yorgi'de bir plajda kameralara yansıyan Kocaoğlu ile Işık, birlikte denize girdi.

 

 

'Çukur' dizisindeki fit halinden eser kalmayan oyuncu, aldığı kilolar ile dikkat çekti.

 

 

Kocaoğlu, sevgilisi Işık ile birlikte deniz ve güneşin tadını çıkarırken; eski sevgilisi Hazal Subaşı da yakın arkadaşı Gizem Karaca ile aynı mekanda eğlendi.

 

 

Birbirini görmezden gelen Kocaoğlu ile Subaşı, plajın farklı köşelerinde deniz keyfi yaptı.


 

 

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