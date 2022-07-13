Rıza Kocaoğlu ve Selin Işık tatilde! Eski sevgilisiyle pişti oldu

Rıza Kocaoğlu,tüm bunların ardından sevgilisi Selin Işık ile birlikte Çeşme'de tatile başladı. Önceki gün Aya Yorgi'de bir plajda kameralara yansıyan Kocaoğlu ile Işık, birlikte denize girdi.

'Çukur' dizisindeki fit halinden eser kalmayan oyuncu, aldığı kilolar ile dikkat çekti.

Kocaoğlu, sevgilisi Işık ile birlikte deniz ve güneşin tadını çıkarırken; eski sevgilisi Hazal Subaşı da yakın arkadaşı Gizem Karaca ile aynı mekanda eğlendi.

Birbirini görmezden gelen Kocaoğlu ile Subaşı, plajın farklı köşelerinde deniz keyfi yaptı.



