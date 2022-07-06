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Gecce Magazin Haberleri

Rıza Kocaoğlu: Selin'i annemle tanıştıracağım

Çukur dizisinde canlandırdığı 'Aliço' karakteriyle bütünleşen ve hafızalara kazınan Rıza Kocaoğlu, önceki akşam iki aydır aşk yaşadığı meslektaşı Selin Işık'la birlikte Cihangir'de bulunan evine giderken görüntülendi. Annesini sevgilisiyle tanıştıracağını söyleyen Kocaoğlu, evlilik sinyali verdi. İşte detaylar...

Rıza Kocaoğlu: Selin'i annemle tanıştıracağım
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-07-2022 09:48

Rıza Kocaoğlu önceki akşam oyuncu sevgilisi Selin Işık ile Cihangir’deki evine giderken objektiflere yakalandı. Yönetmenliğini Erkan Kolçak Köstendil’in yaptığı ‘Tamirhane’ filminde rol alacağını söyleyen Kocaoğlu, magazin muhabirlerinin soruları üzerine evlilik sinyali verdi.
 

Sevgilisi Selin Işık’la olan bir fotoğrafı sosyal medyada çok konuşulan oyuncu, "Teşekkür ederim utanıyorum ben böyle şeylerden ama önce iş, sonra birlikte bir tatil yapacağız. Annemi görmeye gideceğiz. Selin’i annemle tanıştırıcağım" diye konuştu. Bunun üzerine gazeteciler Rıza Kocaoğlu’na  “Evlilik yakın o zaman anneyi görmeye gidiyorsanız?” diye sordu.  Kocaoğlu, “Neden olmasın” diyerek evlilik sinyali verdi.

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