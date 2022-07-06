Rıza Kocaoğlu: Selin'i annemle tanıştıracağım

Rıza Kocaoğlu önceki akşam oyuncu sevgilisi Selin Işık ile Cihangir’deki evine giderken objektiflere yakalandı. Yönetmenliğini Erkan Kolçak Köstendil’in yaptığı ‘Tamirhane’ filminde rol alacağını söyleyen Kocaoğlu, magazin muhabirlerinin soruları üzerine evlilik sinyali verdi.



Sevgilisi Selin Işık’la olan bir fotoğrafı sosyal medyada çok konuşulan oyuncu, "Teşekkür ederim utanıyorum ben böyle şeylerden ama önce iş, sonra birlikte bir tatil yapacağız. Annemi görmeye gideceğiz. Selin’i annemle tanıştırıcağım" diye konuştu. Bunun üzerine gazeteciler Rıza Kocaoğlu’na “Evlilik yakın o zaman anneyi görmeye gidiyorsanız?” diye sordu. Kocaoğlu, “Neden olmasın” diyerek evlilik sinyali verdi.