Rıza Kocaoğlu: İnşallah kazanırız

Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, Erkan Kolçak Köstendil ve Kadir Çermik ile birlikte çektiği Tezgah filmiyle uluslararası arenada boy gösterecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Rıza Kocaoğlu: İnşallah kazanırız
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-11-2024 18:43

Nişantaşı’nda objektiflere yansıyan Kocaoğlu, setten çıktığını ve kostüm almaya gittiğini belirtirken Minsk Uluslararası Film Festivali’nde yarışacak olan Tezgah filmi hakkında da konuştu.

Yakın dostlarıyla birlikte gerçekleştirdikleri bu projeyle gurur duyduğunu ifade eden Kocaoğlu, “Çok mutluyum. Dostlarımızla yaptığımız güzel bir projeydi. Filmimizin Minsk’te yarışacak olması bizi oldukça heyecanlandırdı. Belarus'a gideceğim birkaç güne. İnşallah kazanırız,” dedi.

Kocaoğlu’nun açıklamaları, hayranları ve sinemaseverlerde büyük ilgi uyandırırken Tezgah filminin festivaldeki performansı merakla bekleniyor.

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