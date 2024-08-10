Ripple’dan Çifte Hamle: RLUSD Beta Testi ve Dolandırıcılık Uyarısı

Ripple, kripto para dünyasında dikkatleri üzerine çeken iki önemli gelişmeyi duyurdu. İlk olarak, uzun zamandır beklenen RLUSD stablecoin’in XRP Ledger ve Ethereum ana ağında beta testine başlandı. ABD dolarına 1:1 oranında sabitlenen RLUSD, ABD doları mevduatları ve kısa vadeli devlet tahvilleri ile destekleniyor. Ancak, RLUSD’nin henüz yasal onay almadığı ve test aşamasında olduğu vurgulanarak, kullanıcıların dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları istendi. Şirket, üçüncü taraf muhasebe firmalarının bu rezervleri denetleyeceğini ve şeffaflığı sağlamak için aylık teyitler sunacağını belirtti.

Ripple ayrıca, XRP yatırımcılarını dolandırıcılık faaliyetlerine karşı uyardı. Özellikle sosyal medyada yaygınlaşan sahte "airdrop" ve "iki katına çıkarma" kampanyalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Ripple, kullanıcıları bu tür dolandırıcılara karşı uyararak, şüpheli teklifler hakkında doğrudan şirkete bildirimde bulunmalarını tavsiye etti.