Ripple (XRP) Davasında Önemli Karar: 125 Milyon Dolarlık Ceza ve Yasal Ticaret Onayı

Ripple (XRP) Davasında Önemli Karar: 125 Milyon Dolarlık Ceza ve Yasal Ticaret Onayı
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 08-08-2024 00:40

Ripple (XRP) davasında önemli bir gelişme yaşandı; yargıç Torres, Ripple'a 125 milyon dolar ceza ödenmesine karar verdi. Bu karar, XRP'nin borsalarda ticaretinin yasal olduğu yönündeki olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi. Cezanın başlangıçta 2 milyar dolar civarında olması beklendiği için karar, XRP topluluğu tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, mahkemenin SEC'in 2 milyar dolarlık talebini %94 oranında azalttığını belirtti. Garlinghouse, “Mahkeme, SEC’in aşırı taleplerini kabul etti ve bu durum Ripple için, sektör için ve hukukun üstünlüğü için bir zaferdir. Şirketimizi büyütmeye devam etmek için netliğe sahibiz,” şeklinde konuştu.

Bu gelişmeler, XRP yatırımcıları ve topluluğu arasında olumlu bir hava yaratırken, hukuki ve sektörel açıdan önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Bu bilgi yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

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