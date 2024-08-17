Ripple Davasında Kritik Karar: 125 Milyon Dolar Ceza ve Düzenleyici Zafer

Ripple Davasında Kritik Karar: 125 Milyon Dolar Ceza ve Düzenleyici Zafer
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-08-2024 00:47

Ripple Labs ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki yasal savaşta yeni bir dönemece girildi. Federal bir yargıç, Ripple’ın menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle şirkete 125 milyon dolar ceza ödemesi kararı verdi. Bu ceza, SEC’in talep ettiği 2 milyar doların çok altında kaldı. Yargıç, Ripple’ın kurumsal müşterilere doğrudan XRP satışı yaparak yasaları ihlal ettiğini kabul ederken, borsalardaki XRP satışlarının bu kapsamda olmadığını belirtti.

Ripple’ın Baş Hukuk Sorumlusu Stuart Alderoty, kararın şirketin duruşunu doğruladığını ve SEC’in aşırı taleplerini kınadığını ifade etti. Ceza, Ripple için kısmi bir zafer olarak görülürken, SEC’in ikincil işlemlerle ilgili karar yönüne itiraz edebileceği belirtiliyor. Hukuk uzmanları, bu kararın gelecekte kripto para piyasasını düzenleyen davalar üzerinde önemli etkiler yaratabileceğini vurguluyor.

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