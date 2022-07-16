Ricky Martin hakkında şoke eden iddialar! "Yeğeniyle ilişki yaşadı"

İki hafta önce ise Porto Riko'daki bir yargıcın, dünyaca ünlü pop ikonu Ricky Martin'e karşı 'aile içi istismar' nedeniyle bir uzaklaştırma kararı çıkardığı ortaya çıkmış, ancak istismara uğradığı söylenen kurbanın adı daha önce açıklanmamıştı.

'YEĞENİYLE İLİŞKİ YAŞADI' İDDİASI

İspanyol gazetesi Marca'ya göre; Ricky Martin'in erkek kardeşi Eric Martin, söz konusu şikayette bulunan kişinin şarkıcının yeğeni olan 21 yaşındaki Dennis Yadiel Sanchez olduğunu söyledi. Ricky Martin'in, yedi ay boyunca yeğeni Dennis Yadiel Sanchez ile ilişki yaşadığı ve ilişkileri süresince de Sanchez'e fiziksel ve psikolojik şiddet gösterdiği iddia edildi.

Porto Riko gazetesi El Vocero ise; Martin'in yaklaşık olarak iki ay önce ayrılmalarını iyi karşılamadığını ve yeğenini aramaya devam ederek, evinin yakınlarında dolaştığını kaydetti. Sanchez ayrıca, Martin'in 'fazla miktarda alkol ve uyuşturucu tükettiğini' de iddia etti ve mahkemeye verdiği dilekçede güvenliğinden endişe ettiğini belirtti.

YASALAR 50 YILA KADAR HAPİZ CEZASI ÖNGÖRÜYOR



Porto Riko'da bu konuda katı yasalar var. Bu nedenle de eğer Ricky Martin'in suçu kanıtlanırsa 50 yıla kadar hapis cezası alabilir.

ÜNLÜ ŞARKICI İDDİALARI YALANLADI



Ricky Martin hakkında yeğeni tarafından ortaya atılan bu iddialara bir sözcüsü aracılığıyla yanıt verdi. Bütün bu iddiaları yalanlayan Martin anlatılanların tamamen yalan ve uydurma olduğunu savundu. Martin'in avukatları İngiliz Daily Mail gazetesine, bütün bu iddiaların uydurma olduğunu belirtip "Bunun da ötesinde iğrenç" diye nitelendirdi. Martin'in avukatları söz konusu gencin, Ricky Martin'in öz akrabası olduğunu, bazılarının ileri sürdüğü gibi üvey ağabeyinin oğlu olmadığını da doğruladı.

SOSYAL MEDYADAN SESLENDİ:



Ayrıca Ricky Martin sosyal medya sayfasından yaptığı açıklamada "Hakkımda verilen uzaklaştırma kararı tamamen asılsız iddialara dayanıyor. Bu yüzden yargı yoluyla karşılık vereceğim. Çünkü bu süregiden bir yasal süreç. Şu anda ayrıntılandıramam. Bana gönderdiğiniz sayısız destek mesajı için teşekkür ederim" diye yazdı.