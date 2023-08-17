Resmi Gazete'den Gece Onayı Ev Hanımlarına 12.000 TL Yasa Tasarısı Onaylandı PTT Yatıracak

Aile Bakanlığı'nın düzenli destek ödemeleri devam ediyor. Ailelere yönelik ihtiyaç kapsamında ödenen devlet destekleri tam sürat devam ediyor. Hükümet kapsamını arttırarak ödemelerini sürdürürken, kişisel bazlı ya da hane odaklı ödemeler yapılıyor. Ailelere destek vermek amacıyla sağlanan bu ödemeler, tek seferlik ya da düzenli olarak PTT tarafından ödeniyor ve TCKN'ye göre de ödemeler şekilleniyor. Kadınlar devlet tarafından desteklenen bir üst kademe bireyler olarak biliniyor. Devlet yalnız yaşayan kadınlara desteğini sürdürmekten geri kalmıyor Özellikle de maaşı olmayan yalnız kalmış kadınlara bir çok destek ödemesi veriliyor. Yeni destek kapsamında 12.000 TL devlet ödemesi yavaş yavaş şekilleniyor. Kişisel bazda sunulan bu destek ödemesinden faydalanan kadınlara 2 ayda bir harçlık olarak 2.000 TL ödeniyor ve temel ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Bu kapsamda aylık 1.000 TL'ye tekabül ediyor.

Kadınların sosyal hayatta daha aktif olmaları ve yaşamlarını idame ettirebilme amacı ile bir çok destek ödemesi sunulmuş bulunmakta. Diğer desteklere ek olarak 1.000 TL de alabilir ve temel ihtiyaçlarınızı tek bir başvuru ile karşılayabilirsiniz.

Eşi Vefat Eden Kadına Veriliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sunduğu bir çok destek ödemesinden şartları karşılamanız durumunda faydalanabilirsiniz. Bu destek ödemeleri arasında kadınlara yönelik olan ve eşini kaybeden bireye ödenen 1.000 TL destek başvuruları devam ediyor. Program kapsamında onay alan kadına yatırılan destek ödemesi PTT tarafından ödeniyor.

Kadına destek başvuruları

Kadının geliri olmaması durumunda ve eşinin vefat etmesi durumunda ödenen 12.000 TL destek ödemesi, başvuruları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanırken, bağlı bulunduğunuz kaymakamlıklardan da başvuru yapabilirsiniz. Yapılan başvuru sonucunda yapılan değerlendirmeler 1 ay içinde neticelendiriliyor. E-devlet üzerinden yapılan başvuru sonucunu tekrardan e-devlet üzerinden öğrenebilirsiniz. E-Devlet hesabınıza giriş yapmanız akabinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından yaptığınız başvurunuzun sonucunu öğrenebilirsiniz.