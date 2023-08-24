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Resmi gazetede dün gece yarısı duyuruldu! 50.000 TL, 80.000 TL ve 200.000 TL borçlarınız kapatılacak

Kamu Bankaları, banka borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlar için müjdeli bir haberle devlet destekli borç kapatma kredisi kampanyası başlattı.

Resmi gazetede dün gece yarısı duyuruldu! 50.000 TL, 80.000 TL ve 200.000 TL borçlarınız kapatılacak
YAŞAM
Yayın Tarihi : 24-08-2023 09:31

50.000 TL, 80.000 TL ve 200.000 TL borçlarınız kapatılacak! Resmi gazetede dün gece yarısı duyuruldu-  Kamu Bankaları, banka borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlar için müjdeli bir haberle devlet destekli borç kapatma kredisi kampanyası başlattı. 50.000 TL, 80.000 TL ve 200.000 TL'ye kadar olan borçlarınızı kapatmak artık çok daha kolay ve avantajlı.

Devlet Desteği ile Borçlarınızı Kapatabilirsiniz

Resmi gazetede yayınlanan haberle duyurulan bu kampanya ile kamu bankaları vatandaşların banka borçlarını kapatabilmesi için önemli bir fırsat sunuyor. 3 kamu bankası tarafından ortaklaşa yürütülen kampanya kapsamında, güncel ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı kapatabilirsiniz. 200.000 TL'ye kadar olan kredileri 24 ay vadeler ile geri ödeme imkanıyla alabilirsiniz. Bu sayede finansal rahatlık sağlayabilir ve borçlarınızı düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, 200.000 TL'ye kadar olan kredilerle ihtiyaç kredisi kullanma seçeneğine de sahipsiniz.

Uygun Faiz Oranları ve Hızlı İşlem

Kampanyaya katılarak başvuru yapacak olan kişiler, banka müşterisi olmaları durumunda uygun faiz oranları ile kredi ödemelerini gerçekleştirebilecekler. 200.000 TL'ye kadar olan krediyi almak isteyen vatandaşlar için aynı gün içinde işlem yapılarak kredi ödemeleri de başlatılacaktır.

Bankalar Yalnızca İhtiyaç Kredisi ve Kredi Kartı Borçlarınızı Kapatırken...

Bu kampanya kapsamında kamu bankaları yalnızca ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmanızı sağlamaktadır. Eğer daha önce konut kredisi veya taşıt kredisi gibi krediler kullandıysanız ve bu krediler kamu bankalarından ise, bu borçlarınız için de bankalar size yapılandırma teklifi sunabilir. 200.000 TL'ye kadar olan borçlarınız için uzun vadeli ödeme seçenekleri sunan bankalar, nakit ihtiyaçlarınıza da çözüm sunmaya devam ediyor.

Bu fırsatları kaçırmadan, borçlarınızı düzenlemek ve finansal rahatlık sağlamak için kampanya kapsamında sunulan imkanlardan yararlanabilirsiniz.

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