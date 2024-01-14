Resmi gazetede bugün açıklanan haber gündem oldu! Emekli maaşlarını alanlara 2 maaş daha ödenecek

Resmi gazetede açıklanan yeni haber ile birlikte, Nakit ihtiyacı olan herkes için yeni bir duyuru yapıldı. Emekli maaşlarını alan kişiler için ön planda olan bu yeni haberde, Maaş alan müşterilere bankalardan aldıkları maaşın 2 katı kadar daha ödeme yapılacağı açıklandı. Bankalar bu ödemeleri emeklilere artı para olarak verecek ve devlet destekli olduğu için hemen onay alınacaktır.

EMEKLİYE MÜJDE

Emekli maaşlarını alan kişiler için yapılan bu ödemeler, Sadece devlet bankaları tarafından yapılmaktadır. Emekliye yapılacak olan bu ödemelerde, Nakit kredi kullanmak isteyenler hemen aynı gün içinde hesaplarına ödemeleri alabileceklerdir. Ziraat Bankası başta olmak üzere Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankaları üzerinden de bu kredi kampanyasına katılabileceksiniz ve ihtiyacınızın doğrultusunda kredinizi alabileceksiniz. Emekli maaşlarınızı kamu bankalarından almanız durumunda maaşınızın 2 katına kadar hemen ödeme alabilirsiniz.

BAŞVURU