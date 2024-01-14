Resmi gazetede bugün açıklanan haber gündem oldu! Emekli maaşlarını alanlara 2 maaş daha ödenecek

Resmi gazetede bugün açıklanan haber gündem oldu! Emekli maaşlarını alanlara 2 maaş daha ödenecek
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-01-2024 14:26

Resmi gazetede açıklanan yeni haber ile birlikte, Nakit ihtiyacı olan herkes için yeni bir duyuru yapıldı. Emekli maaşlarını alan kişiler için ön planda olan bu yeni haberde, Maaş alan müşterilere bankalardan aldıkları maaşın 2 katı kadar daha ödeme yapılacağı açıklandı. Bankalar bu ödemeleri emeklilere artı para olarak verecek ve devlet destekli olduğu için hemen onay alınacaktır.

EMEKLİYE MÜJDE

Emekli maaşlarını alan kişiler için yapılan bu ödemeler, Sadece devlet bankaları tarafından yapılmaktadır. Emekliye yapılacak olan bu ödemelerde, Nakit kredi kullanmak isteyenler hemen aynı gün içinde hesaplarına ödemeleri alabileceklerdir. Ziraat Bankası başta olmak üzere Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankaları üzerinden de bu kredi kampanyasına katılabileceksiniz ve ihtiyacınızın doğrultusunda kredinizi alabileceksiniz. Emekli maaşlarınızı kamu bankalarından almanız durumunda maaşınızın 2 katına kadar hemen ödeme alabilirsiniz.

BAŞVURU

Başvuru yapmak için, Banka hesabınızın olması durumunda, hesabınıza bağlı internet bankacılığı şifresi ile birlikte kredili mevduat hesabı başvurusu yapmanız gerekmektedir. Başvuru yapıldıktan sonra maaşınızın 2 katı en az olacak şekilde sizlere ödeme verilir ve bu ödemeleri kendi banka hesabınızda görebilirsiniz. Başvuru yapmak isteyenler ayrıca banka müşterisi olduğu şubelere giderek de buradan kredili mevduat hesabı başvurusu yapabilirler. Bu verilecek parayı kullandığınızda aylık taksitler halinde geri ödeyecek ve 12 ay vadeye kadar bölebileceksiniz. Bu şekilde nakit para ihtiyacınızın çözebilirsiniz.

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