Resmi Gazete'de Acil Onay Aldı! Asgari Ücretliye ZAM! 500 TL Ek Ödenecek

Günümüzde milyonlarca asgari ücretli çalışan var. Yılbaşında 5.500 TL'den 8.500 TL'ye çıkan asgari ücret temmuz zammında 11.402 TL olarak ödenmekteydi. Resmi Gazete'de son dakika onay alan kararda asgari ücrete ek 500 TL ödeme yapılacağı belirtildi. Asgari ücrete ek olarak her ay 500 TL ödeme yapılacağı onayı, asgari ücretliyi çalışanı memnun etti. Asgari ücret desteği adı altında yer alan ödemeler düzenli olarak ödenecek. Yapılan açıklamada asgari ücretliye ek olarak 500 TL ödenecek.

2. ARA ZAM TEMMUZ'DAYDI

Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapıldı. Enflasyonun hortlaması 2 senedir asgari ücrete senede yapılan bir kere zammı iki kere yapılmasını sağlamış bulunurken, ek bir de asgari ücret desteği gündeme çıkmıştı. Ve nihayetinde 500 TL onayı verildi. Merakla beklenen asgari ücret desteği bu sayede 500 TL olarak açıklanmış oldu.

Konu ile alakalı olarak Resmi Gazete'de yayınlanan genelge şu şekilde;

''Karar No: 2023/1

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 522 nci maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 13/06/2023 tarihinde başladığı çalışmalarını 20/06/2023 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı üç toplantı sonucunda;

1) Milli seviyede tek asgari ücret tespitine,

2) İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 1/7/2023 – 31/12/2023 tarihleri arasında 447,15 Türk Lirası (dört yüz kırk yedi lira on beş kuruş) olarak tespitine,

3) Asgari ücret desteğinin 2023 yılı Temmuz ilâ Aralık döneminde 500 Türk Lirası (beş yüz lira) olarak sürdürülmesi için desteğin kapsamı ile usul ve esaslarının yeniden belirlenmesinin önerilmesine,

4) İş bu Kararın, 1/7/2023 tarihinde yürürlüğe girmek üzere Resmî Gazete’de yayımlanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.''

Resmi Gazete'de onay alan asgari ücret desteği için başvurulmasına gerek kalmadan ödenecek.