Resmi Gazetede Açıklandı! Zam Geldi!

Resmi Gazetede Açıklandı! Zam Geldi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-08-2024 12:14

Yurt dışı seyahati planlayan vatandaşları etkileyen önemli bir gelişme yaşandı. Yurt dışı çıkış harcına büyük bir zam yapıldı. Halihazırda 150 lira olan harç, 12 Ağustos 2024 itibariyle 500 liraya yükselecek. Bu değişiklik, Resmi Gazete’de yayımlanan ve 2 Ağustos’ta yürürlüğe giren kanunla gerçekleşti. Bugün saat 23.59’a kadar mevcut ücretle (150 lira) seyahat etmek mümkünken, bu saatten sonra harç bedeli yeni tarifeye göre (500 lira) uygulanacak. Seyahate çıkmadan önce bu zamdan etkilenmemek için işlemlerinizi hızlandırmanız faydalı olabilir.

Yurt dışına çıkış harcındaki bu ani artış, seyahat bütçesini etkileyebilir. Özellikle kısa süre içinde seyahat planı yapan vatandaşların, eski tarifeden yararlanmak için harç ödemelerini bugün akşam saat 23.59’a kadar tamamlamaları gerekiyor. Yeni düzenleme, yurt dışı çıkış harcını üç katından fazla artırarak 500 liraya çıkarıyor. Bu zam, 2 Ağustos’ta yayımlanan ve vergisel düzenlemeleri içeren kanunla yürürlüğe girdi. Seyahat etmeyi planlayanların, harç değişikliğine göre bütçelerini yeniden gözden geçirmeleri önem taşıyor.

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