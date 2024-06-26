RESMİ GAZETEDE açıklandı: Emeklilere Ek Zam Yapılacak mı?

Zam ve refah payı beklentileri artarken, Haziran enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla zam oranları netleşecek. Peki, Haziran ayında bir maaş ikramiyesi verilecek mi? İşte tüm detaylar…

Bakan Işıkhan’dan Refah Payı Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret zammı konusundaki kararlı tutumunu sürdürürken, emekli refah payı hakkında da umut verici açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, “Emeklilere ekstra refah payı verilecek mi?” sorusuna, “Her şey için çok erken. Temmuz ayını bekleyelim.” yanıtını vererek, bu konudaki belirsizliğin sürdüğünü ifade etti. Öte yandan, Haziran ayında bir maaş ikramiyesi konusu da bayram öncesinde netleşecek gibi görünüyor.

Emekli Maaşlarına Zam ve Enflasyon Oranları

Emekli maaşları, altı aylık enflasyon oranına göre artırılıyor. Nisan ayı itibarıyla emeklilerin maaş zammı yüzde 18,72 olarak gerçekleşmişti. Piyasa katılımcıları anketine göre, Temmuz ayında emekli maaşlarına yaklaşık yüzde 25 oranında bir zam yapılması bekleniyor. Bayram ikramiyesi de Haziran ayı içerisinde verilecek. Henüz miktar netleşmese de, bir maaş ikramiyesi verileceğine dair duyumlar artıyor.

Emeklilere Ek Zam Yapılacak mı?

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranları, gündemin üst sıralarındaki yerini koruyor. Özellikle 10 bin liralık taban emekli maaşının artırılmasına yönelik beklentiler sıkça dile getiriliyor. Ocak ayında memur emeklisi ile SSK ve Bağkur emeklisi arasındaki 12 puanlık zam farkı yasal düzenlemeyle kapatılmış ve tüm emeklilere yüzde 49,25 oranında zam yapılmıştı. En düşük emekli maaşı ise 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltilmişti.