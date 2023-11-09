Advert

Resmi gazetede açıklandı! Emeklilere 22000 TL ödeme

Emekli vatandaşlar için özel olarak sunulan 22.000 TL ihtiyaç kredisi fırsatı, finansal destek ihtiyacı olan emekli bireyler için büyük bir avantaj sunuyor.

Resmi gazetede açıklandı! Emeklilere 22000 TL ödeme
YAŞAM
Yayın Tarihi : 09-11-2023 08:25

Bu özel kredi kampanyası, Ziraat Bankası tarafından başlatılmış olup, emekli maaşı alan vatandaşları hedeflemektedir. Bu makalede, Ziraat Bankası'nın sunduğu bu özel kredi kampanyasını detaylarıyla inceleyeceğiz.

Emekliye Özel Kredi

Emekli vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanmış olan bu kredi kampanyası, maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alan emeklilere özel olarak sunulmaktadır. Kampanya kapsamında başvurular, emekli maaş hesapları üzerinden yapılmaktadır ve başvurular onaylandığında, 36 ay vadeli 22.000 TL ihtiyaç kredisi başvuru sahiplerinin hesaplarına aynı gün içinde yatırılmaktadır.

Avantajları Nelerdir?

Bu özel kredi kampanyasının birçok avantajı bulunmaktadır. Öncelikle, emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alan vatandaşlar için düşük faiz oranları sunulmaktadır. Bu sayede emekli bireyler, uygun faizlerle kredi kullanma fırsatı elde ederler. Ayrıca, kredi başvurularını kolayca internet üzerinden veya Ziraat Bankası'nın müşteri hizmetleri numaraları aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.

Nasıl Başvurulur?

Bu özel kredi kampanyasından yararlanmak için emekli maaşınızın Ziraat Bankası şubeleri üzerinden alınması gerekmektedir. Eğer emekli maaşınız zaten Ziraat Bankası üzerinden alınıyorsa, krediye başvurmanız daha da kolaylaşır. Ayrıca, kredi puanınızın da uygun olması önemlidir. Eğer kredi puanınız yeterliyse, 22.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alma şansına sahipsiniz.

Başvurularınızı Ziraat Mobil Uygulaması üzerinden de rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. İnternet aracılığıyla veya banka şubesine gitmeden bu kredi fırsatından yararlanabilirsiniz. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi kullanma ihtiyacınızı hızlı ve kolay bir şekilde karşılamanıza yardımcı olmaktadır.

36 Ay Vadeli 22.000 TL İhtiyaç Kredileri

Bu özel ihtiyaç kredisinin ödeme koşulları oldukça esnek ve uygun şartlara sahiptir. Toplam ödeme miktarı 50.351 TL olarak belirlenmiş olup, aylık taksit miktarı ise sadece 1.395 TL'dir. %4,14'lük düşük bir faiz oranı ile sunulan bu kredi, emekli vatandaşlar için finansal rahatlık sağlamaktadır.

Ziraat Bankası tarafından sunulan bu özel kredi kampanyası, emekli vatandaşlar için önemli bir finansal destek fırsatı sunmaktadır. Düşük faiz oranları ve kolay başvuru imkanı ile emekli bireyler, ihtiyaçlarına hızlıca yanıt bulabilirler. Ancak kredi başvurusu yapmadan önce gerekli belgeleri ve şartları dikkatlice incelemek önemlidir. Bu fırsattan yararlanarak, finansal ihtiyaçlarınızı karşılayabilir ve daha rahat bir emeklilik dönemi geçirebilirsiniz.

Benzer Haberler
Milyonların borçları tek kalemde siliniyor! Bu bankalara borcu olan dikkat; Ziraat-Halkbank-Vakıfbank-QNB-Garanti-TEB-İNG-İş Bankası... Milyonların borçları tek kalemde siliniyor! Bu bankalara borcu olan dikkat; Ziraat-Halkbank-Vakıfbank-QNB-Garanti-TEB-İNG-İş Bankası...
Emeklilik sistemi baştan sona değişti! TBMM’den geçti prim ve yaş indirimi ile EYT olmadan erken emeklilik Emeklilik sistemi baştan sona değişti! TBMM’den geçti prim ve yaş indirimi ile EYT olmadan erken emeklilik
Kredi ve kredi kartı borçlularına saz çalıp oynatan müjde! Sicil affı geldi! Borçlar sıfırlanıyor Kredi ve kredi kartı borçlularına saz çalıp oynatan müjde! Sicil affı geldi! Borçlar sıfırlanıyor
Bayern Münih Galatasaray maçı canlı izle bedava EXXEN şifresiz canlı maç izle Bayern Münih Galatasaray maçı canlı izle bedava EXXEN şifresiz canlı maç izle
Bircan Yıldırım kimdir, nereli ve kaç yaşında? Bircan Yıldırım kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Netflix'in Çerez Gibi İzlenen Dizisi: Sessizlik Andı Netflix'in Çerez Gibi İzlenen Dizisi: Sessizlik Andı
ÇOK OKUNANLAR
Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'yı kucakladı sosyal medya yıkıldı
  • 02-11-2023 16:37

Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'yı kucakladı sosyal medya yıkıldı

Yatakta çıplak halde poz! Kocasıyla özel anını paylaştı
  • 07-11-2023 15:21

Yatakta çıplak halde poz! Kocasıyla özel anını paylaştı

Fatih Altaylı o anlara dayanamayıp ağladı!
  • 06-11-2023 11:08

Fatih Altaylı o anlara dayanamayıp ağladı!

  • 06-11-2023 12:36

"Yıldızlar Bana Uzak" dizisinden ilk kareler

Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! Dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesi
  • 03-11-2023 09:05

Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! Dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesi