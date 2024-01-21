Resmi Gazetede Açıklandı! Emekli Maaşlarını ATM'den Alan Herkes 18000 TL Ödeme Alabilecek! 

Resmi Gazetede Açıklandı! Emekli Maaşlarını ATM'den Alan Herkes 18000 TL Ödeme Alabilecek! 
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-01-2024 14:35

Resmi gazetede açıklanan karar ile birlikte emekli maaşı hesapları üzerinden verilecek olan 18.000 TL nakit kredi ödemeleri hangi bankalar tarafından verileceği açıklandı. resmi gazete üzerinden yayınlanan karar ile birlikte 18.000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisini devlet destekli faiz oranlarından yararlanarak kullanmak isteyen tüm Bireysel müşterilerin banka müşterileri olmaları durumunda hızlı bir şekilde sadece kamu bankaları üzerinden bu ödemeleri gelir belgesiz olarak alabileceği haberi verildi. Ocak ayının sonuna kadar devam edecek olan bu Kredi kampanyasında Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan tüm bireysel müşteriler başvuruları da gerçekleştirebiliyor ve nakit kullanmak için bu bankaları tercih edebiliyor.

18.000 TL EMEKLİYE EK ÖDEME

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alıyorsanız başvurunuzu şubelere gitmeden internet bankacılığı veya internet şubesi üzerinden de kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapılan bu Kredi kampanyalarında şartlara uygun olan vatandaşlar için aynı gün içinde Kredi sonucu vermektedir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı almıyorsanız maaş taşıma işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve bundan sonra da daha yüksek limitlerde de krediler kullanabilirsiniz.

18.000 TL devlet destekli faiz oranlarından yararlanarak Kredi kullanacak olan tüm emekliler en fazla 36 ay vadeye kadar kredi ödeme tablosu oluşturarak bireysel kredi kullanabiliyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank'ın Kendi resmi internet sitesi üzerinden de giriş yaparak devlet destekli verilen diğer Kredi kampanyalarına göz atabilir emekliler için yapılan avantajlı kredi seçeneklerini seçebilirsiniz.

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