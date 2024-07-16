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Resmi gazetede Açıklanan karar: emekliye 12000 TL daha ödeme oluyor
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Yayın Tarihi : 16-07-2024 13:00
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