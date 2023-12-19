Resmi gazetede 23:30'da açıklanan SON KARAR: Emekliler verilecek tutar belli oldu!

Son Resmi Gazete kararı ile emekliler için müjdeli bir haber geldi. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından sunulan yeni kampanya ile emekli maaşı alan vatandaşlar, 21.000 TL'ye kadar devlet destekli ihtiyaç kredisi kullanma fırsatına sahip olacaklar. Bu avantajlı kampanya kapsamında, daha önce kredi kullanmış emekliler, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi devlet bankaları üzerinden hızlı bir şekilde başvuruda bulunarak nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.

Yeni kredi kampanyası, emekli maaşlarını Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden alan kişilere özel olarak sunuluyor. Emekliler, daha önce kredi kullanmış olmaları ve belirli şartları yerine getirmeleri durumunda devlet destekli olarak 21.000 TL'ye kadar kredi kullanma imkanına sahipler. Bu krediler 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak sunuluyor, böylece ödeme planını kişisel ihtiyaçlara göre düzenlemek mümkün olacak.

Bu kampanya ile emekli maaşı alan vatandaşlar, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank şubeleri üzerinden kolayca başvuru yapabilirler. Ayrıca, aynı gün içinde onaylanan krediler, emeklilerin hesaplarına yatırılarak hızlı bir şekilde kullanıma sunulmaktadır. Bu da acil nakit ihtiyaçları olan emekliler için büyük bir avantaj sağlıyor.

Devlet destekli emekli kredisi kampanyasında Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank müşterisi olan kişiler daha yüksek kredi limitlerinden faydalanabilirler. Bu da emeklilere, ihtiyaçlarına uygun olarak daha geniş finansman imkanları sunmaktadır.