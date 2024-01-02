Resmi gazetede 22:22'de açıklandı! Emekli maaşlarını alanlara TC kimlik ile ilave ödeme olacak! 

Emekli maaşlarını alan kişiler için yeni bir kampanya yapıldı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda maaş müşterisi olan herkes, bu kampanyadan faydalanacaklardır. Nakit kredi için emekli maaşınızın bağlı olduğu banka şubesinden yapacağınız bu işlemler ile birlikte, Acil ihtiyacınızı hemen giderebilecek ve bu krediyi istediğiniz zaman kullanabileceksiniz. Bankalar tarafından da duyurusu yapılan yeni kredi kampanyasında nakit kredi almak isteyenlere 5 dakika içinde sonuç verilecektir.

EMEKLİYE ÖDEME HANGİ BANKA?

Emekli maaşı alanlar, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alıyorsa, 50 bin TL'ye kadar nakit alabileceklerdir. Bu kredilerde şartlara uygun olan herkes, hızlı ve anında kredi kullanabileceklerdir. Bankadan hesabı olan herkes, uygun faizlerle bu kredileri alabilirler ve acil ihtiyacı olması durumunda kredi ödemelerini de hesaplarına yapabileceklerdir.

50 bin TL ödeme

50 bin TL ödemeler banka şubelerinden ve banka internet bankacılığı üzerinden kolayca verilecektir. Kredi alacak kişiler bu ödemeleri hemen aynı gün içinde hesaplarına atacaklardır. Kredi almak için en kolay yol, banka müşterisi olmanız ve bu kredileri de hesaplarınıza atmanız. Banka hesaplarınıza 7 gün 24 saat ödemeleri atabilir ve kredi kullanabilirsiniz. 50 bin TL kredi ödemesi alacak olan kişiler banka müşterisi olması durumunda avantajlı borç kapatma kredisi kampanyasından da yararlanacaklardır. Emekli maaş hesabınız üzerinden verilecek olan bu kredilerde, devlet destekli faiz oranları uygulanacaktır. Başvuru için bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz.