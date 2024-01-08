Resmi Gazetede 21:30'da Açıklandı: Emeklilerin Beklediği Karar Onay Aldı: İlave Ödeme 34234 TL OLDU

SON DAKİKA: Haber verildi. Resmi gazete tarafından açıklanan yeni haber ile birlikte emekli maaşlarını alan kişilere 34234 TL ödeme verileceği açıklandı. Banka tarafından yapılan bu yeni açıklama ile birlikte, Nakit kredi kullanmak isteyenlere hemen önceden kredi ödemesi veriliyor ve emekli maaşınızı aldığınız banka tarafından bu ödemeler yapılıyor. Bu nakit kampanyası, destek olarak verilecek ve daha önce emekli maaşı hesabı üzerinden kredi kullanan ve bu kredi ödemelerini hızlı bir şekilde yapan herkes alabilecek. Bankadan yapılan açıklama ile emekli başvurusu şu şekilde...

34234 TL ÖDEME

Ziraat bankası üzerinden emekli maaşı alıyorsanız, Devlet destekli verilecek 34234 TL kredi ödemesi için başvuru yapabilirsiniz. Bu kredilerde şartlara uygun olan herkes hemen aynı gün içinde destek alabileceklerdir. 34234 TL ödeme alacak olan kişilere bankalar hızlı ve anında sonuç vermektedir. Kredi alacak kişilere 3 ay içinde de ödememe avantajı sağlanacaktır.

34234 TL ödeme için sadece Ziraat bankası değil, Vakıfbank Halkbank gibi kamu bankaları üzerinden emekli maaşı alan kişilerde yararlanacaklardır. Bu kredilerde, Diğer kredilerde olduğu gibi işlemlerini hızlı bir şekilde yapacak olan kişilere banka 34234 TL ödeme vermektedir. Hesabınızın olması ve bu hesap üzerinden internet şifresinizin olması durumunda da kredinizi bankaya gitmeden IBAN numaranıza yatırarak alabileceksiniz.